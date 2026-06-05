Podmořské plynovody Nord Stream 1 a Nord Stream 2 byly těžce poškozeny v září 2022.
Putin naznačil, že jakékoli obnovení dodávek nyní závisí na Berlínu. Řekl, že Německo se musí rozhodnout, zda chce prostřednictvím Nord Streamu znovu přijímat ruský plyn.
Plynovod Nord Stream 1, který přiváděl plyn z Ruska do Německa, byl do provozu uveden v roce 2011. Nord Stream 2 byl dokončen v roce 2021, jeho potrubím ale nikdy plyn neproudil. Kvůli ruské invazi na Ukrajinu v únoru 2022 nebyl uveden do komerčního provozu.
Obě potrubí byla poškozena výbuchem 26. září 2022. Plynovodem Nord Stream 1 v době explozí plyn rovněž neproudil, což Rusko tehdy zdůvodňovalo nutnou údržbou.
Petrohradské mezinárodní ekonomické fórum potrvá do 6. června.