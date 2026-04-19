Lidé mohou skleničky poznat podle bílé nálepky s červeným kruhem na dně a podle již otevřeného či poškozeného víčka, chybějícího bezpečnostního uzávěru nebo neobvyklého zápachu, uvedla rakouská policie.
Česká policie na síti X sdělila, že případem se zabývají jihomoravští kriminalisté a Krajské státní zastupitelství v Brně. „Rádi bychom uklidnili veřejnost, protože míru ohrožení bychom nepovažovali za vysokou,“ dodali policisté.
Mluvčí Krajského státního zastupitelství v Brně Petr Lužný informaci potvrdil. „Policie České republiky tento poznatek obdržela a prověřuje jej. Byly zahájeny úkony v trestním řízení, v tuto chvíli ale nebudeme zveřejňovat další podrobnosti,“ uvedl Lužný.
Podle serveru Der Spiegel pracují rakouské úřady s verzí, že jde o pokus o vydírání společnosti HiPP, přičemž neznámý pachatel měl do sklenic vhodit jed na krysy. Firma oznámila, že spolupracuje s policií.
Jednu skleničku, se kterou zjevně někdo manipuloval, zajistili kriminalisté podle rakouské policie ve spolkové zemi Burgenland, jejímž hlavním městem je Eisenstadt. Kojeneckou výživu nahlásil zákazník, předtím ji nikdo nekonzumoval.
V sobotu odpoledne rozbor vzorku ze zajištěného výrobku prokázal přítomnost jedu na krysy. Rakouská policie vyzývá, aby lidé označené či podezřelé skleničky neotvírali, jejich obsah nekonzumovali a odložili je mimo dosah všech potravin.
Agentura APA uvedla, že podezření se vztahuje na „Zeleninu s mrkví a bramborami“, společnost Spar však z preventivních důvodů stáhla veškerou dětskou výživu HiPP ze všech svých 1500 rakouských filiálek. Podle společnosti se výzva týkala prodejen Spar, Eurospar, Interspar a Maximart. Zákazníci mohou výrobek vrátit a i bez účtenky dostanou zpět peníze.