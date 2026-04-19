Rakouská policie varuje před otrávenou dětskou výživou HiPP. Objevila se i v Česku

Autor:
  9:39aktualizováno  10:05
Rakouská policie varuje před kojeneckou výživou značky HiPP, která může být otrávená. Podezřelé skleničky se podle ní našly i v Česku a na Slovensku a první laboratorní rozbory u nich ukázaly obsah jedovaté přísady. Případem se zabývají i české úřady, podle české policie není míra ohrožení vysoká.

Dětské příkrmy značky HiPP, ilustrační snímek (1. března 2026) | foto: ČTK

Lidé mohou skleničky poznat podle bílé nálepky s červeným kruhem na dně a podle již otevřeného či poškozeného víčka, chybějícího bezpečnostního uzávěru nebo neobvyklého zápachu, uvedla rakouská policie.

Česká policie na síti X sdělila, že případem se zabývají jihomoravští kriminalisté a Krajské státní zastupitelství v Brně. „Rádi bychom uklidnili veřejnost, protože míru ohrožení bychom nepovažovali za vysokou,“ dodali policisté.

Mluvčí Krajského státního zastupitelství v Brně Petr Lužný informaci potvrdil. „Policie České republiky tento poznatek obdržela a prověřuje jej. Byly zahájeny úkony v trestním řízení, v tuto chvíli ale nebudeme zveřejňovat další podrobnosti,“ uvedl Lužný.

Podle serveru Der Spiegel pracují rakouské úřady s verzí, že jde o pokus o vydírání společnosti HiPP, přičemž neznámý pachatel měl do sklenic vhodit jed na krysy. Firma oznámila, že spolupracuje s policií.

Jednu skleničku, se kterou zjevně někdo manipuloval, zajistili kriminalisté podle rakouské policie ve spolkové zemi Burgenland, jejímž hlavním městem je Eisenstadt. Kojeneckou výživu nahlásil zákazník, předtím ji nikdo nekonzumoval.

V sobotu odpoledne rozbor vzorku ze zajištěného výrobku prokázal přítomnost jedu na krysy. Rakouská policie vyzývá, aby lidé označené či podezřelé skleničky neotvírali, jejich obsah nekonzumovali a odložili je mimo dosah všech potravin.

Agentura APA uvedla, že podezření se vztahuje na „Zeleninu s mrkví a bramborami“, společnost Spar však z preventivních důvodů stáhla veškerou dětskou výživu HiPP ze všech svých 1500 rakouských filiálek. Podle společnosti se výzva týkala prodejen Spar, Eurospar, Interspar a Maximart. Zákazníci mohou výrobek vrátit a i bez účtenky dostanou zpět peníze.

