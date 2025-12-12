Rakousko otevřelo novou rychlotrať, zkrátí jízdní doby i českým rychlíkům

  11:52
Rakousko v pátek otevřelo pro osobní dopravu novou rychlotrať mezi Klagenfurtem a Štýrským Hradcem. Má více než dvouhodinovou cestu zkrátit u nejrychlejších spojů na 41 minut. Pravidelný provoz na takzvané Koralmské dráze (Koralmbahn), kterou agentura APA označila za železniční projekt století, začne v neděli se změnou jízdních řádů.

Trať, na níž už v listopadu vyjely první nákladní vlaky, budou využívat také České dráhy v novém přímém spojení do Villachu.

Součástí pátečních oslav jsou jízdy zvláštních vlaků, kterých se účastní mimo jiné spolkový prezident Alexander Van der Bellen či kancléř Christian Stocker.

Most přes řeku Drau u Steinu na nové rakouské rychlotrati Koralmbahn spojující Štýrsko a Korutany (18. června 2025)
Vizualizace stanice Kühnsdorf Klopeiner See na nové vysokorychlostní železnici Koralmbahn mezi Štýrskem a Korutany (18. června 2025)
Nová trať umožňuje jízdu rychlostí až 250 kilometrů v hodině, v běžném provozu se počítá s rychlostí 230 kilometrů v hodině. Spojení zkracuje nejen jízdu mezi metropolí Štýrska a Korutan, ale také mezi Klagenfurtem a rakouským hlavním městem Vídní. (12. prosince 2025)
Rakouské dráhy ÖBB poznamenávají, že zkrácení jízdy mezi Štýrským Hradcem a Klagenfurtem na 41 minut je v podstatě teleportací ve stylu sci-fi filmů. Cesta vlakem se mezi oběma městy stává dvakrát rychlejší než autem, uvádějí rakouská média. (12. prosince 2025)
Železničnímu projektu s rozpočtem asi 5,9 miliardy eur (asi 143 miliard Kč), který je podle veřejnoprávní stanice ORF největším a nejdražším na jihu Rakouska, předcházely desítky let plánování. V roce 2001 začala výstavba, na konci 90. letech se ale již pracovalo na modernizaci stávajících úseků u Štýrského Hradce.

Jádrem trati je 33 kilometrů dlouhý Koralmský tunel pod alpským masivem, jehož ražba začala v roce 2010. Hrubá stavba dvoutubusového tunelu skončila v roce 2022.

Nová trať umožňuje jízdu rychlostí až 250 kilometrů v hodině, v běžném provozu se počítá s rychlostí 230 kilometrů v hodině. Spojení zkracuje nejen jízdu mezi metropolí Štýrska a Korutan, ale také mezi Klagenfurtem a rakouským hlavním městem Vídní, která nově trvá zhruba tři hodiny. V roce 2030 po zprovoznění Semmeringského úpatního tunelu pak jízdní doba klesne na asi dvě a půl hodiny. Mezi Štýrským Hradcem a Vídní pak bude cesta trvat jednu hodinu a 50 minut.

Rakouské dráhy ÖBB poznamenávají, že zkrácení jízdy mezi Štýrským Hradcem a Klagenfurtem na 41 minut je v podstatě teleportací ve stylu sci-fi filmů. Cesta vlakem se mezi oběma městy stává dvakrát rychlejší než autem, uvádějí rakouská média.

Nové spojení budou využívat i vlaky Českých drah, které od neděle nabídnou přímé spojení z Prahy do rakouského Villachu, tedy téměř k hranicím Itálie a Slovinska. Cesta potrvá sedm hodin a 50 minut.

