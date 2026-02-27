Marketing bez jídla. Německý McDonald’s spustil kampaň zaměřenou na ramadán

  12:15aktualizováno  12:15
Německá pobočka řetězce McDonald’s spustila ve spolupráci s agenturou Scholz & Friends kampaň „Happy Ramadan“. Marketingová strategie se zaměřila na muslimskou komunitu v zemi, která čítá přes šest milionů lidí. Hlavním prvkem kampaně byla absence pokrmů zobrazovaných v denních hodinách.

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Tradiční reklama na rychlé občerstvení se zpravidla neobejde bez záběrů jídla. Během postního měsíce ramadánu se však značka rozhodla pro nezvyklé řešení. Na digitálních billboardech a plochách se po většinu dne objevují pouze prázdné obaly. Grafika využívá typickou červenou a žlutou barvu značky, ale krabičky od burgerů nebo hranolek zůstaly prázdné.

Reklama je technicky navázána na astronomická data. Systém totiž v reálném čase sleduje časy západu slunce v konkrétních částech země.

Ve chvíli, kdy v daném městě nastává čas večerního jídla (iftar), se vizuál na obrazovkách změní. Prázdné obaly pak nahradí známé produktové fotografie s jídlem.

Jak největší muslimský svátek funguje?

Ramadán je devátý měsíc islámského kalendáře, během kterého věřící dodržují půst od úsvitu do západu slunce. Tato tradice zahrnuje zdrženlivost od jídla a pití a je doprovázena zvýšenou charitativní činností a modlitbami.

Půst končí každý den s večerním soumrakem společným jídlem zvaným iftar. Termín ramadánu je pohyblivý, protože se řídí lunárním cyklem, a každý rok se tak posouvá o přibližně jedenáct dní.

Agentura Scholz & Friends ve své zprávě uvádí, že cílem bylo zvýšit relevanci značky u specifické populace bez narušení jejich denního režimu a tradic.

Nevšední nápad agentury ocenila některá oborová média. „Německá pobočka McDonald´s ukázala, že správné načasování dokáže (pozitivně) ovlivnit dopady reklamy,“ píše instagramový účet marketingmind.in s více jak milionem a půl sledujících.

marketingmind.in

McDonald’s Germany showed that the right timing can change the impact of advertising. By pausing food visuals during fasting hours and restoring them at sunset, the brand tapped into real-life moments.



24. února 2026 v 16:02, příspěvek archivován: 26. února 2026 v 10:15
Německá kampaň nebyla prvním případem, kdy McDonald’s využil vizuální absenci jídla a náboženské motivy. Podobné principy značka testovala již dříve v muslimských zemích jihovýchodní Asie, kde je ramadán dodržován většinovou společností.

V Indonésii šlo o iniciativu „Satu Rasa“ (Jedno srdce, jedna chuť). Kampaň sledovala příběh dvou bratrů, kteří prožívají den odděleně, ale při západu slunce se sejdou u společného jídla. Podobnou kampaň pak řetězec spustil v Malajsii „Indahnya Ramadan“ (Krása ramadánu).

