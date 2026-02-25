Pražské letiště chystá opravy v okolí ranveje, provoz se opět přesune nad město

Autor: ,
  9:58aktualizováno  9:58
Letiště Václava Havla zahájí 30. března druhou etapu oprav okolí hlavní dráhy, která se kvůli tomu bude muset stejně jako loni na 4,5 měsíce uzavřít. V době uzavírky bude letecký provoz převeden na vedlejší dráhu, která svými příletovými a odletovými směry vede letadla nad hustě osídlenými částmi Prahy a Středočeského kraje.

Ranvej pražského letiště | foto: Letiště Praha

„Vedlejší dráha není vybavena pro vzlety a přistání za snížené viditelnosti. Právě proto provádíme opravy v měsících, kdy je na základě dlouhodobých statistik výskyt mlh nejnižší,“ uvedla za letiště Eva Krejčí. Loni byla uzavírka hlavní dráhy kvůli první etapě modernizace jejího okolí naplánována na stejné období.

V době uzavírky hlavní dráhy bude letiště plánovat přílety převážně směrem na Prahu a vzlety směrem na Kladno. Vedení letiště opět poskytne finanční dar obcím, kterých se využívání vedlejší dráhy dotkne.

Součástí letošní uzavírky bude 14 projektů v hodnotě jedné miliardy korun. Největší stavební akcí bude rekonstrukce a rozšíření křížení pojezdových drah, výstavba nového kabelovodu, výměna oplocení či výměna návěstidel. Samotné hlavní dráhy, která prošla rekonstrukcí v letech 2012 až 2013, se opravy netýkají.

Současně provede Pražská plynárenská výměnu vysokotlakého plynovodu, Řízení letového provozu obmění technologie radionavigačního zařízení a Ředitelství silnic a dálnic bude pracovat na zvýšení kapacity mimoúrovňové křižovatky ulic Aviatická a Lipská.

Stavební akce s vlivem na letecký provoz 2026

Krejčí připomněla, že do výstavby paralelní ranveje k hlavní dráze nemá letiště při takovéto uzavírce jinou možnost, než provoz převést na vedlejší dráhu. Loni v prosinci získalo letiště nepravomocné územní rozhodnutí pro výstavbu paralelní dráhy. Podle dřívějších informací letiště plánuje zahájit stavbu po roce 2030.

Od konce loňského března opravovalo pražské Letiště Václava Havla hlavní přistávací dráhu. Do 15. srpna proto přistávala letadla na dráze vedlejší, která je postavena kolmo k hlavní. Přistávající a vzlétající letadla teď proto více zatěžují hustě obydlené městské části na severozápadě a jihozápadě metropole, zejména Prahu 4, 5, 6, 13 a 17. Pro postižené části vyhradilo letiště přes deset milionů korun.

Letiště v Ruzyni za loňský rok odbavilo 17,75 milionu lidí, a přiblížilo se tak k roku 2019. Tehdy odbavilo nejvíce pasažérů ve své historii: 17,8 milionu.

Vstoupit do diskuse

Teleskop

Zaveďme českou námořní vlajku. Československo ji mívalo, ale jen válečnou

V Murterském moři se konala 29. Česká námořní rallye.

Pražské letiště chystá opravy v okolí ranveje, provoz se opět přesune nad město

Ranvej pražského letiště

Analýza

Když skočí Němci, skočí i Češi? V otázce rozpočtu je třeba počítat i s dotačním dopingem sousedů

Elektřina

Přehlídka planet má nastat 28. února. Co ale bude skutečně vidět na noční obloze

Unikátní seřazení planet se 28. 2. 2026 konat nebude.

Trump v projevu lhal, odváděl pozornost a žádné řešení nenastínil, reagují demokraté

Guvernérka amerického státu Virginie Abigail Spanbergerová pronáší...

V Dubaji slaví Menšík i Lehečka. Svrčina si v Acapulku poradil s Duckworthem

Jiří Lehečka čeká na returnu v prvním kole turnaje v Dubaji.

Žádná armáda nemůže zlomit vůli národa, který chce být svobodný, míní Macinka

Ministr zahraničí Petr Macinka v RB OSN (24. února 2026)

Nejdelší projev o stavu unie. Trump chválil ekonomiku i ochranu hranic, varoval Írán

Americký prezident Donald Trump pronáší projev o stavu unie. (24. února 2026)

Oscar 2026: Kdo získá sošku? Nejvíce šancí mají Hříšníci a Jedna bitva za druhou

Z filmu Hříšníci (Sinners)

Staří bílí muži

PODCAST: Putin hodlá zvítězit, i když Rusové budou žrát listí, říká zpravodaj z Moskvy

Staří bílí muži 24.2. - celý záznam

Prémiová kojenecká výživa Kendamil: když důvěra začíná u složení
Prémiová kojenecká výživa Kendamil: když důvěra začíná u složení

Důvěra se u kojenecké výživy rodí z drobných rozhodnutí – a často začíná u složení. A právě proto Kendamil staví své receptury na plnotučném...

Šok v Lize mistrů. Loňský finalista Inter končí, také doma prohrál s Bodo/Glimt

Radost versus smutek. Brankář Bodo/Glimt Haikin se raduje z historického...

Ukončete válku, žádná velmoc nevyhraje boj s realitou, vyzval Macinka v OSN Rusko

Žádná velmoc nemůže porazit realitu, vzkázal Macinka Lavrovovi

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.