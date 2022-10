Realitní trh obrací – bytů je dost. Developeři v boji s poklesem cen osekají nabídku

Konec výrazných růstů a spíše mírný pokles cen bytů čekají pražští developeři. Z trhu prakticky zmizeli zájemci, kteří si nové bydlení kupují na hypotéku. Ochladla ale i poptávka těch, kdo chtějí do bytu investovat své úspory. I ti čekají, co se bude dít dál, a s nákupem nemovitosti otálejí. Stavitelé na to reagují tím, že zpomalují své projekty.

