RECENZE: Ford EcoSport je trochu jiné auto oblíbené kategorie

Praha Malá SUV jsou teď nesmírně populární a z nabídky automobilek vytlačují třeba kombíky nebo některé alternativní karosářské verze. Přesto jsou automobilky, které v populárním segmentu trochu tápou. Patří k nim například Ford, jehož EcoSport není úplně typickým zástupcem této třídy automobilů.

Je to až s podivem, ale malé SUV od Fordu se na český trh dostal konečně až na začátku loňského roku. Přitom model v aktuální generaci se vyrábí už od roku 2013, primárně však směřoval na jiné trhy a v Evropě se rozhodlo zabrat až provedení po výrazné modernizaci ze závěru roku 2017. To jej po vzhledové stránce přiblížilo ostatním modelům Fordu a trochu jej více zařadilo do oblíbené škatulky.

Pro pochopení EcoSportu totiž musíme hledat jeho původ. Auto už kdysi v předchozí generaci vzniklo coby malý off-road v Brazílii, nová generace z roku 2013 se pak kromě Latinské Ameriky zaměřila třeba na Indii, Thajsko a Rusko. EcoSport tak měl od počátku trochu drsnější charakter, než jaký si žádají evropští zákazníci, kteří malá SUV používají jako komfortní městské vozy a maximálně jako víkendový dopravní prostředek při cestě na chatu.

Na vysoké noze

Před faceliftem se stávající EcoSport skutečně tvářil jako off-road, tomu odpovídalo třeba i náhradní kolo umístěné na pátých dveřích. Jenže takový „batoh“ na zádech je při parkování ve velkoměstě dost nepraktický a tak s faceliftem musel pryč. Modernizace model přizpůsobila vkusu evropských zákazníků a výroba pro náš trh teď probíhá v Rumunsku. I přes určitou „normalizaci“ se však EcoSport většině konkurentů nadále vymyká.

V malých SUV se totiž většinou za volantem cítíme jako v téměř běžném hatchbacku, možná jen lehounce zvýšeném. V EcoSportu se ale sedí hodně vysoko, jako ve velkých SUV nebo skutečných off-roadech. Auto tak možná zpoza volantu působí trochu mohutněji, než jaké ve skutečnosti je.

Obojí jsou ale vlastnosti, které zrovna cílová skupina zákazníků asi nežádá: vysoké sezení totiž znamená, že se do EcoSportu musí nastupující posádka trochu vyšplhat, což nemusí vyhovovat starším lidem, kteří často malá SUV volí z důvodu právě snadného nastupování, které usnadňuje mírně nafouknutá karoserie a trochu přizvednuté sedadlo. Jenže u EcoSportu je tohle až moc, takže třeba někdejší zákazníci malého crossoveru Fusion tu budou asi hodně zklamáni.

Dobrá tedy, EcoSport by mohl být vozem pro mladé dobrodruhy. Jenže pro ně a jejich outdoorovou výbavu je asi trochu malý – zavazadlový prostor se základním objemem 334 litry je dostatečný pro víkendové nákupy, ale sbalit se sem na týdenní adrenalinovou cestu moc nepůjde. I když celková variabilita interiéru je překvapivě dobrá. A pro mladé, ale spíše městské typy uživatelů teď Ford přichystal nové malé SUV Puma, které bude hrát na designovou notu.

Příměstský off-road

EcoSport je tak spíš než univerzální vůz populární kategorie auto, které míří trochu jinam. Na zákazníky, kteří touží po voze, co skutečně vypadá jako off-road a má i nějaké takové vlastnosti. Bohužel pohon všech kol, který EcoSport variantně nabízel, teď k dispozici není, v ceníku automobilky jsou jen benzínové verze s pohonem předních kol. Je to trochu škoda, protože EcoSport by právě v provedení 4x4 mohl slavit úspěchy třeba v horských oblastech.

Celkově se nám vůz jeví jako ideální auto na poklidné dojíždění z odlehlejších míst do měst, pro klidný příměstský provoz. Velkou výhodou EcoSportu je nesmírně pohodlný podvozek, v eleganci utlumení nerovností a nepříjemností vozovky se mu může měřit snad jen Citroën C4 Cactus. Na druhou stranu se dovede coby téměř skutečný off-road EcoSport na nerovnostech rozkolébat. Kdo má rád jízdní projev silničních korábů, bude tleskat, ostatní už tak nadšeni asi nebudou. Do zatáček bude řidič raději volit rozvážné tempo, byť kvalitní základ EcoSportu dovede podržet a podvozek toho zvládne opravdu hodně.

Malé SUV od Fordu lze momentálně pořídit jen s benzínovým tříválcem EcoBoost a to s výkonem 100 nebo 125 koní. My jsme testovali silnější provedení se šestistupňovým automatem, které nabízí komfort i solidní dynamiku, na druhou stranu ukazuje určité limity auta. EcoSport má kvůli vysoké stavbě docela velkou čelní plochu (a to i když je jinak úzký) a při rychlejší jízdě to je znát hlavně na spotřebě – malý motor už se s autem dost nadře. Pravda, v našem případě byl motor ještě v záběhu, takže je třeba brát naši spotřebu 10 litrů na sto kilometrů trochu s rezervou. V reálu ale nejspíš pod osm spotřeba moc ochotně klesat nebude.