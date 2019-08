RECENZE: Hyundai i20 je výhodné malé auto bez výrazných chyb. Ani se nemusíte bát, že vám jej ukradnou

Praha Malá auta v poslední době hodně zdražila. Kdo ale drží ceny stále příjemně nízko, je korejská značka Hyundai, která na českém trhu prochází mimo jiné i marketingovým obrozením. Její typ i20 je vozem pro široké masy řidičů s poměrně širokou řadou provedení. Testovali jsme špičkovou verzi v nejvyšší výbavě a s automatem.

Nejlevnější Hyundai i20 pořídíte podle aktuálního ceníku automobilky za 229 900 korun, nejdražší provedení s nejsilnějším tříválcem o výkonu 120 koní a nejlepší výbavou Style vyjde na 379 990 korun. Náš testovací vůz byl ještě dražší, jelikož byl přesně v tomto provedení, ovšem s automatickou převodovkou DCT, za kterou se připlácí 40 000 korun. I tak to představuje v dané kategorii výhodnou nabídku.

Mimochodem, Hyundai vám automatickou převodovku k i20 ochotně nabídne ke kterémukoli provedení s přeplňovaným litrovým tříválcem, takže tento model dovede být nejdostupnější cestou k městskému vozu s automatem. A v hustém provozu je komfort využívání takového auta s vozem s manuální převodovkou nesrovnatelný. Konkurence většinou automat nabídne jen k nejvyšším verzím, což cenu hodně zvedá.

Takové normální auto

Už na první pohled je Hyundai i20 takové normální auto. A to je podle nás dobře. Na nic si nehraje, soustředí se na funkčnost a uživatelskou přívětivost. Design se snaží zaujmout, ale vlastně je vcelku konzervativní, jak to mají zákazníci rádi. Kdo chce dynamičtější vzhled, může zvolit třeba dvoubarevné provedení s černým lakováním střechy a sloupků a některou z výrazných barev karoserie. Ale u „obyčejného“ auta? Proč za něco takového připlácet. Standardní provedení má coby designovou zajímavost černý celý zadní sloupek.

Testovaná i20 ve stříbrné metalíze je taková dokonalá šedá myš. Do městského provozu zapadne, aniž by budila jakoukoli pozornost. Je to auto, které nikoho nebude nijak provokovat a lákat. Na parkovišti u supermarketu se případný zloděj bude jistě poohlížet po jiných vozech. I to je pro uživatele plus.

Že je i20 především praktické malé auto, potvrzuje interiér. Model patří rozhodně k prostornějším vozům své kategorie, byť možná Seat Ibiza a VW Polo mají třeba na zadních sedadlech z hlediska místa mírný náskok. I zavazadlový prostor s objemem 326 litrů je solidní. Vzhled interiéru vcelku koresponduje se zevnějškem vozu: je vlastně takový klasický, sem tam se designéři snažili vymyslet nějakou zajímavost, ale nic divokého.

Trochu horší je to s použitými materiály: tvrdé plasty používá i konkurence, ale u i20 jich je hodně a navíc ne vždy vypadají úplně hodnotně. Ale to je jen drobný ústupek solidní ceně, který lze vcelku snadno přijmout. Dobře hodnotíme palubní systém se sedmipalcovým dotykovým displejem, který nepřebírá zdaleka všechny funkce od praktických tlačítek pod ním a jehož prostředí je intuitivní a hezky přehledné.

Motor jen na chvalitebnou

Po jízdní stránce posouvá Hyundai i20 k dospělým autům především příplatkový automat. Jde o klasickou dvouspojkovou robotizovanou převodovku se sedmi stupni, která řadí na poměry třídy vcelku hladce. Méně nadšení v nás budí litrový tříválec pod kapotou, který nás už zklamal i u větší sesterské Kii Ceed. V i20 mu ale některé neduhy odpustíte snáze. V rámci třídy totiž patří tříválec 1.0 T-GDI ke hlučnějším, línějším a žravějším motorům.

Na druhou stranu právě v i20 nejsou ony ztráty na konkurenci paradoxně tak výrazné. Především proto, že se motor musí vypořádat s nižší hmotností auta, takže je trochu zkrocen jeho apetit a přitom zachována solidní jízdní dynamika, k níž přispívá i zmíněná převodovka.

Výsledná spotřeba 5,8 litru na 100 kilometrů je vlastně veskrze příjemná, i když snaha o opravdu úspornou jízdu nás dostala jen o litr níže, zatímco konkurence to při stejné snaze umí až ke čtyřem litrům. To je ale malichernost, v běžné praxi budou rozdíly ve spotřebách zanedbatelné. Takže zbývá vlastně jen trochu vyšší hlučnost, kterou v městském provozu dovede omezit opět použitý automat, díky němuž nezapomene řidič včas přeřadit. Mimo město či na dálnici už ale hluk trochu sílí.

Co se podvozku týče, má i20 možná trochu překvapivě evropštější tužší naladění, takže na rozbité pražské dlažbě se umí auto trochu rozeskákat, jinak ale tlumí nerovnosti docela dobře. Nicméně komfortnější naladění by nám tu sedělo více, protože o sportovních ambicích hatchbacku v tomto provedení nemůže být řeč. Celkově je Hyundai i20 příjemné malé auto za zajímavé peníze.