RECENZE: Lexus LS500 je luxusní limuzína, co jen tak pluje po silnici

Praha Ve třídě těch nejluxusnějších sedanů už dlouho vládne německá trojice značek. Konkurence přitom není málo a dovede být velmi schopná. Ověřili jsme si to za volantem Lexusu LS500, tedy reprezentativního sedanu japonské provenience. Je to úžasné auto, za které je ale samozřejmě třeba také pořádně zaplatit.

Triumvirátu Audi A8, BMW 7 a Mercedes S je dnes velmi těžké se postavit. Přesto to různé značky zkouší a to s různým pojetím: Jaguar má svůj velký sedan XJ, Maserati sportovní Quattroporte, v USA se snaží u Cadillacu. Asi nejlépe však zatím snaha konkurovat zavedeným luxusním sedanům vychází Toyotě, respektive její značce Lexus.

Ta ostatně právě kvůli luxusnímu sedanu nejvyšší třídy před třiceti lety vznikla. LS, jak už byl tehdy model nazván, uspělo především v USA a populární je také na Blízkém východě. V Evropě je to okrajovější záležitost a podle nás je to škoda: aktuální provedení LS, které přišlo na trh zkraje roku 2018, je totiž nesmírně povedené luxusní auto.

Lákavá alternativa

Etalonem ve třídě luxusním modelů je přitom vlastně už dlouhodobě Mercedes S. Kdo chce sportovnější pojetí limuzíny, vsadí na BMW, kdo žádá nenápadný „manažerský“ vzhled a chce zapadnout, sáhne po Audi A8. Tak to platí už po léta a ani aktuální generace těchto modelů na tom nic nemění. Upřímně, Mercedes S je tak dobrý, že koupit si v této třídě cokoli jiného, hraničí s bláznovstvím.

A přesto bychom těmi blázny, kteří sáhnou úplně jinam, právě k Lexusu, byli rádi. LS je individualistické, své, jedinečné. Je to nepřehlédnutelné auto, které přitom nepůsobí zbytečně nabubřele. Určitá okázalost mu ale nechybí a chápeme, že to se nemusí líbit každému a proto radši kouká po konkurenci. LS ale umí svou okázalost dávkovat s grácií a jeho výrazný design se jen tak neokouká, což jinak bývá u výrazných řešení častý problém. Tady ne, troufáme si tvrdit, že i přes mohutnou masku a výrazné tvarování boků auta LS vizuálně jen tak nezestárne a že to bude nadčasový vůz.

Ještě důležitější, než vnější design, je u luxusních limuzín interiér. Pravda, Lexus tu nenabízí tolik možností přizpůsobení, jako soupeři, ale to, co má, je na nejvyšší úrovni. Design a zpracování interiéru jsou bez ostychu opravdu luxusní a podle nás patří k tomu nejlepšímu, co vůbec v automobilové branži můžeme potkat. Jistě, je to i věc osobního vkusu, ale Lexus prostě interiéry umí a u svého vrcholného modelu samozřejmě neponechal nic náhodě.

Jedinečný interiér

Zpracování je perfektní, byť jednu výtku bychom měli: Lexus si mohl odpustit obří střešní okno, které kryje tlustý posuvný kryt, ze kterého se ale v zavřeném stavu občas ozývaly rušivé zvuky. Čemu by určitě měli zájemci o LS věnovat při konfiguraci svého vozu pozornost, jsou výplně dveří. Něco takového, co nabízí Lexus, totiž nikde jinde nenajdete. Námi testované provedení LS500 bylo totiž vybaveno speciálním příplatkovým čalouněním výplní, které tvoří skládaná látka ve stylu origami a k tomu kus detailně broušeného křišťálu.

Vypadá to úžasně, byť opět chápeme, že to nemusí být dle vkusu každého. Trochu zarazí, že Lexus si za takové provedení žádá příplatek ve výši ceny běžného malého auta: 375 000 korun. Jenže v ceně LS se takový příplatek snadno schová a majitele pak může hřát pocit, že ony výplně dveří vyráběl někdo ručně po celých dvanáct dní – tak dlouho trvá výroba jedné sady pro celé auto.

LS je samozřejmě také mistr komfortu. Než dojdeme k tomu jízdnímu, zůstaňme ještě u interiéru. Zadní sedadlo testovaného vozu bylo v provedení, které Lexus nazývá Otoman. V této verzi lze odsunout přední sedadlo spolujezdce zcela vpřed, zadní křeslo složit téměř do polohy ležmo a užívat si masáží a neskutečného ticha na palubě LS.

Komfortní výkon

Dvě a čtvrt tuny těžký vůz po silnici jen tak lehce pluje a posádku parádně hýčká. Žehlí všechny nerovnosti, jen na hodně hrbolaté vozovce s výmoly se občas od podvozku ozve nějaké to „žuchnutí“, tohle má třeba Mercedes vyřešeno lépe, uznáváme. Řidič má auto dobře pod kontrolou a LS je krásně stabilní ve vysokých rychlostech a vlastně i překvapivě ochotně zatáčí. Jen na brzy je třeba dávat pozor, jejich nástup je velmi pozvolný, takže je občas třeba brzdit opravdu pořádně, LS není auto pro ty, co jsou zvyklí do brzdy jen lehce ťuknout s tím, že vůz zastaví.

Luxusní limuzínu od Lexusu si lze koupit v hybridním provedení o výkonu 359 koní, nebo s námí testovaným benzínovým dvakrát přeplňovaným šestiválcem s výkonem 421 koní (310 kW) ve verzi LS500. Hybrid bude úspornější a to hlavně ve městě, ale z hlediska komfortu se nám více líbí skvěle odhlučněný šestiválec, který jen zpovzdálí občas dává najevo svou sílu. Ačkoli není LS s tímto motorem nejsilnější limuzínou, dynamika se zrychlením z 0 na 100 km/h za 4,9 sekundy je bohatě dostačující. A spotřebu, která se v průběhu testu pohybovala kolem hranice 14,5 litru, nejspíš majitel auta s pořizovací cenou 4,2 milionu korun řešit nebude.