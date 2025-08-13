Řekové zatočili s poplatky u bankomatů. Ze zastropování budou těžit i Češi

Řekové se rozhodli zastropovat poplatky u bankomatů. Novinky, po kterých dlouhodobě volali místní i turisti, platí již od pondělí. Řečtí zákonodárci stanovili maximální poplatek u bankomatů třetích stran v celé zemi na 1,50 eura (asi 37 korun) a třeba v řeckých obcích, kde je bankomat pouze jeden, jsou výběry povinně bezplatné.
ilustrační snímek | foto: Shutterstock

Součástí řeckých změn je také bezplatnost dotazu na zůstatek na účtu u jakéhokoli bankomatu, zrušení poplatků za výběr mezi bankami zapojenými do systému DIAS nebo stejné podmínky pro klienty banky u zařízení jejích smluvních partnerů. Ke změnám v Řecku došlo mimo jiné proto, že lidé zde v minulosti častokrát za výběr z bankomatu platili více, než původně čekali, píše server Euronews.

Ještě před pár týdny platilo, že za výběry z bankomatů, které nepatří do sítě banky klienta, může provozovatel požadovat až několikaeurový poplatek. To mnohdy komplikovalo zejména dovolené v oblíbených řeckých turistických destinacích, a to včetně tamních ostrovů či přímořských letovisek.

Změnu spustila nedávná aféra

Hlavním podnětem ke změně ke staly stovky bankomatů společnosti Cashflex. Ty původně patřily řecké bance Piraeus, která je ale právě podniku Cashflex prodala. Banka si ale v této společnosti ponechala akcionářský podíl a její klienti následně platili za výběr poplatky, které se mnohdy vyšplhaly i přes hranici 2 eur (asi 50 korun).

Zásadní novinkou je i úplné zrušení poplatků za výběr u bank, které jsou zapojené do mezibankovního systému DIAS. Pokud má banka v Řecku smlouvu s externím provozovatelem bankomatu, musí svým klientům nabídnout stejné podmínky, jako by šlo o její vlastní zařízení. V případě bankomatů, za kterými stojí nezávislé firmy, je nyní maximální poplatek zastropován na 1,5 eura.

Z novinek mohou v Řecku profitovat i čeští turisté. Pravidla se totiž vztahují i na české platební karty. I přesto je ale před cestou do zahraničí vhodné ověřit konkrétní podmínky dané banky pro výběry v zahraničí. Některé české banky totiž mohou účtovat za výběr v cizině vlastní sazby.

Pozor na DCC

Důležitou roli hraje také kurz, ke kterému přistupují banky různě. Některé jej sice nabízí poměrně solidní, ale účtují si poplatek za každý výběr. Jiné výběry sice neúčtují, ale kompenzují si je právě horším kurzem. Obecně ale platí, že banky v Česku si při platbě v eurech kartou ke kurzu Evropské centrální banky běžně přidávají 2,5 až čtyři procenta.

V praxi se každopádně při výběrech nemusí příliš vyplatit takzvaná dynamická měnová konverze (DCC). Při DCC nastavuje kurz provozovatel terminálu, a tedy nikoliv banka nebo karetní společnost. Výsledný kurz bývá v takových případech často o 5 až 10 procent horší. Jako nejlepší se proto v takových případech jeví výběr přímo v měně dané země.

