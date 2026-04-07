RegioJet v Polsku nevypravil 23 spojů, hrozí mu pokuta. Cestující o zrušení věděli, tvrdí firma

  19:29aktualizováno  19:29
Český dopravce RegioJet podle polského drážního úřadu loni v prosinci porušil práva cestujících, když nevypravil 23 plánovaných spojů, ačkoliv byly v jízdním řádu. Cestující si stěžovali i na vrácení peněz. Firmě nyní hrozí od polských úřadů pokuta. Regiojet se ale brání, že práva cestujících neporušil. Mluvčí Lukáš Kubát řekl, že společnost zváží další kroky.
Lokomotiva Traxx soukromé společnosti RegioJet | foto: RegioJet

Lokomotiva Traxx RegioJetu určená primárně k pronájmu jiným dopravcům.
Společnost v prosinci zrušila spoje mezi Varšavou a Krakovem, Varšavou a Gdyní a mezi polským hlavním městem a Poznaní. Polský rozhlas na svých internetových stránkách píše, že firma nestihla najmout a vyškolit náležitý počet strojvůdců a že problémy byly i s posádkami, které obsluhují cestující. Vázla prý i technická příprava souprav na cestu.

Polský drážní úřad (UTK) uvedl, že se na něj kvůli nevypravení spojů obraceli cestující, kteří měli problémy kvůli nutnosti zrušit již zakoupené jízdenky. Část stížností se týkala úrovně zákaznické podpory a problémů s vracením peněz za lístky.

Úřad připomíná, že RegioJet rušení spojů vysvětloval organizačními problémy. Podle UTK ovšem „břemeno rizika spojeného s organizací a realizací spojů leží na dopravci, nikoliv na cestujících“. Českému dopravci vzkázal, že „organizační problémy nemohou být ospravedlněním pro nedodržení povinností vůči cestujícím“.

Mluvčí RegioJetu Lukáš Kubát řekl, že společnost zatím rozhodnutí neobdržela. „Jakmile jej obdržíme a podrobně se s jeho obsahem seznámíme, rozhodneme o dalším postupu a o tom, zda budeme požadovat přezkoumání rozhodnutí, či proti němu podáme stížnost,“ uvedl.

„Všichni cestující byli o zrušení spojů včas informováni, jízdné jim bylo kompenzováno v plné výši a navíc jsme jim jako omluvu poskytli bonus ve výši 100 zlotých (asi 570 Kč),“ doplnil Kubát.

Rozhodnutí UTK o porušení práv cestujících není pravomocné. Dopravce se může do 14 dnů obrátit na vedení úřadu se žádostí o nové posouzení věci nebo do 30 dnů může kvůli rozhodnutí podat stížnost u správního soudu ve Varšavě.

Šéf UTK kromě toho může v samostatném řízení dopravci, který svým protiprávním jednáním porušil hromadné zájmy cestujících, uložit pokutu ve výši do dvou procent jeho příjmů v uplynulém roce.

Advantage Consulting, s.r.o.
TECHNIK - KONSTRUKTÉR (42-55.000 Kč)

Advantage Consulting, s.r.o.
Jihočeský kraj
nabízený plat: 42 000 - 55 000 Kč

Dalších 29 886 volných pozic

