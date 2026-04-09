„Upřímně se omlouvám všem cestujícím. Nemohu dále riskovat budoucnost společnosti, kterou jsem založil ve 23 letech. Věřím, že za příznivějších podmínek budeme moci naše služby v Polsku znovu poskytovat,“ uvedl majitel RegioJet Radim Jančura.
Ten ve zprávě uvedl, že jeho firma čelí negativní mediální kampani, nemá na infrastrukturu stejný přístup jako národní dopravce PKP a společnost PKP SA blokuje prodej varšavského depa. Při jeho prodeji RegioJet uspěl v aukci loni v srpnu, již zaplatil kauci a depo koupit musí.
„Přestože vstup RegioJetu nevedl ke snížení přepravní kapacity státního dopravce PKP Intercity, byla proti naší společnosti vedena zjevně negativní mediální kampaň, která se stala součástí politického boje,“ uvedla firma v prohlášení. Jako příklad uvádí například situaci, kdy na historicky první jízdu konkurenčního dopravce na vnitrostátní dálkové trase nepřišli zástupci polských veřejnoprávních médií s odůvodněním, že jako státní média mohou pozitivně informovat pouze o činnosti státního dopravce.
V další konkurenční soutěži čelil RegioJet podle svého vyjádření řadě kroků porušujících zásady spravedlivé soutěže. „PKP Intercity prostřednictvím své mateřské společnosti, která je vlastníkem nádražních budov, ukončila marketingovou kampaň RegioJet na nádražích a neumožnila nám otevřít prodejní místa na nádražích. To ztížilo využívání našich služeb zejména zranitelným skupinám, jako jsou senioři, děti či osoby se zdravotním postižením, které tvoří velmi důležitou skupinu cestujících veřejné dopravy,“ dodává firma.
RegioJet si stěžuje také na ekonomický tlak ze strany PKP Intercity. „Dopravce snížil ceny jízdenek až o 70 % oproti úrovni před vstupem RegioJetu na trh. Právo hospodářské soutěže považuje takovou cenovou politiku za nelegální predátorské jednání s cílem vytlačit nového účastníka trhu,“ konstatuje.
V provozu zůstávají mezinárodní linky z Prahy do Varšavy a z Prahy do Přemyšle.
Polský drážní úřad (UTK) v úterý uvedl, že RegioJet se loni v prosinci v Polsku dopustil protiprávního jednání, kterým porušil hromadné zájmy cestujících v železniční dopravě. UTK to uvedl v souvislosti s případem, kdy český dopravce loni v prosinci nezajistil 23 spojů, ačkoliv byly v jízdním řádu. RegioJetu také v Polsku hrozí pokuta.
Firma se brání, že práva cestujících neporušila. Mluvčí Lukáš Kubát řekl, že společnost zváží další kroky.
„Plné spuštění všech plánovaných spojů od poloviny prosince nebylo realizováno v plném rozsahu, mimo jiné kvůli nedostatečným personálním kapacitám externího dodavatele strojvedoucích. Cestující dotčení zrušenými spoji byli včas informováni, obdrželi plnou náhradu ceny jízdenek a jako omluvu bonus ve výši 100 PLN. Situaci jsme následně stabilizovali vlastními kroky, včetně náboru a vyškolení dostatečného počtu vlastních zaměstnanců. Plnou realizaci jízdního řádu se podařilo zajistit od 1. března 2026,“ konstatuje RegioJet v prohlášení.