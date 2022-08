Ať regulaci zaplatí fondy EU, navrhuje energetik Gavor. Jak by podle něj mohlo zastropování cen fungovat?

Navrhuje, aby vláda částečně dotovala dodavatelům energií ceny, které už přesahují koupěschopnost obyvatelstva. Měla by k tomu využít evropské fondy. O podobné zásahy do systému se pokusila vláda ve Francii, na kterou nyní jaderný gigant EDF podal žalobu za ušlý zisk.

Jiří Gavor

Lidovky.cz: Měla by vláda zastropovat ceny energií?

V současné situaci je to nevyhnutelné, ale bude to spojeno s obrovským množstvím přerozdělování a finančních kompenzací. Velký objem elektřiny a plynu už je za současné vysoké ceny nakoupen, momentálně se příliš neobchoduje. Jakékoliv zastropování musí být nutně spojeno s kompenzacemi dodavatelům, kteří už nakoupili za vyšší ceny. Nelze asi očekávat, že všem dodavatelům přikážeme snížit ceny a pošleme je do bankrotu.

Lidovky.cz: Jak to myslíte?