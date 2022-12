Třináct procent nestačí. Šetřete plynem důkladněji, vyzval regulátor Němce

„Naše zásobníky jsou na historickém maximu. Jsme na 95 procentech. Denně to měříme. Na začátku února bychom stále ještě měli mít až 40 procent,“ řekl deníku Tagesspiegel Klaus Müller, který je šéfem německého síťového regulátora. Problémem ale mohou být mrazy. „Při teplotách minus deset stupňů Celsia spotřeba plynu vystřelí do výšin. To je riziko, obzvláště pak tehdy, když by takováto vlna mrazů měla trvat déle,“ uvedl.

Aktuální úspory ve spotřebě plynu jsou na 13 procentech běžné spotřeby, ale kvůli očekávaným mrazům v nadcházejících dnech je podle Müllera nutné být v úsporách ještě důslednější. „Je důležité v úsporách nepolevovat,“ řekl.

Müller také varoval spotřebitele, aby si chybně nevykládali regulační opatření vlády. Německo teď v prosinci převezme za domácnosti a menší firmy uhrazení záloh na plyn a dálkové teplo, to ale podle něj lidem nedává zelenou, aby si pustili topení na plný výkon.

„Stát nezaplatí spotřebu za prosinec,“ zdůraznil a dodal, že platba se týká jen záloh. „Kdo spotřebuje více (než záloha), bude to muset zaplatit,“ upozornil.

Tagesspiegel se Müllera zeptal na to, zda není problémem, že se lidé před zimou zásobili elektrickými přímotopy pro případné nedostatky plynu. Müller řekl, že supermarkety a hobby markety s rozšířením nabídky přímotopů nemusely jednat zcela zodpovědně, za problém ale tato zařízení nepovažuje.

„Dobré je, že přístroje nejsou zapnuté a jsou ve sklepech,“ řekl. Jen málokdo pak měl podle Müllera hloupý a drahý nápad, aby si nyní místo plynu přitápěl teplometem.