Čechy lákají dosud neobjevené destinace jako Jordánsko. Kolik taková dovolená stojí?

Trend nákupu dovolených s větším časovým předstihem je zpět. Například cestovní agentura Invia zaznamenala oproti loňsku stoprocentní nárůst zájmu o letní dovolené. Student Agency Travel registruje meziroční nárůst 30 procent v objemu cen zájezdů a zhruba stejné navýšení vidí také u počtu cestovních smluv. „Předprodeje jsou rekordní, jsme desítky procent nad loňskou sezonou, a dokonce i nad předcovidovými roky,“ potvrzuje také Jan Bezděk, mluvčí CK Fischer. Návrat poptávky k předcovidové úrovni hlásí i CK Alexandria a Exim Tours.

Složitější ekonomická situace se na zájmu o dovolené zatím neprojevuje. „Už loni v létě jsme často od zákazníků slýchali, že než si nechat úspory znehodnotit inflací, to raději část z nich procestují a vymění je za zážitky, které jim nikdo nevezme,“ popisuje marketingový ředitel CK Alexandria Petr Šatný. Do cen se ale inflace, respektive zdražení některých vstupních nákladů (letenky, energie) přece jen podepsalo. Zájezdy však zdražily jen mírně, do deseti procent. „Záleží na termínu, destinaci, někdy i přístupu konkrétního hoteliéra, podle toho, jakou mají obsazenost,“ vysvětluje Bezděk.