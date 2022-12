Solárníci žalují kolektivní systém Rema, z firmy mělo zmizet čtvrt miliardy

Někteří provozovatelé solárních elektráren se obávají toho, že z kolektivního systému bylo vyvedeno téměř 250 milionů korun. Z veřejně dostupných účetních rozvah firmy je potom patrné, že od roku 2018 jsou peníze na účtu firmy přesouvány do kapitoly dlouhodobých pohledávek. Případ řeší i ministerstvo životního prostředí (MŽP).

„MŽP bylo požádáno jiným subjektem o prověření postupu společnosti REMA PV Systém a.s. při nakládání s peněžními prostředky získanými z prostředků provozovatelů solárních elektráren. Na základě podnětu si MŽP u provozovatele kolektivního systému REMA PV Systém, a.s. vyžádalo podklady, které byly poskytnuty ovšem pouze v částečném rozsahu. MŽP bude dále postupovat v souladu se zákonem o výrobcích s ukončenou životností,“ řekl iDNES.cz Ondřej Charvát z tiskového odboru ministerstva.

Podle Julie Melnykové ze společnosti REMA nyní firma eviduje pět soudních sporů, které zahájila skupina provozovatelů solárních elektráren. „Všechny spory se týkají stejné věci. Propojená skupina provozovatelů solárních elektráren nechtěla dále plnit své zákonné povinnosti prostřednictvím kolektivního systému REMA PV Systém a.s,“ sdělila Melnykové. Dále uvedla, že skupina podnikatelů nebyla ochotna akceptovat náklady svého podílu na administrativních a provozních nákladech.

Podle zákona o výrobcích s ukončenou životností účinného od začátku loňského roku je využití peněz kolektivního systému možné pouze na účely spjaté s funkcí kolektivního systému. REMA tvrdí, že zajišťuje pro své klienty zákonem definované služby.

„Tyto služby jsou hrazeny v principu kolektivní odpovědnosti. S finančními prostředky je nakládáno dle zákona, finanční prostředky jsou používány výhradně k zajištění zákonem definovaných služeb a nejsou používány k investicím,“ dodala Melnyková.

Firma s pochybnou pověstí

Není to poprvé, co se skupina REMA ocitá v zájmu veřejnosti. Letos v lednu figurovala její mateřská společnost REMA Systém na seznamu sponzorských darů politickému hnutí STAN. Podle zákona totiž firma neměla finanční dar vůbec poskytovat. I tímto případem se začalo zabývat ministerstvo životního prostředí. Firma se totiž charakterizuje jako neziskově hospodařící – organizuje sběr, třídění, nakládání a recyklaci starých elektrospotřebičů.

Podle zmíněného zákona nicméně subjekty, které provozují podobné „kolektivní systémy“, nesmí rozdělovat zisk a peněžní prostředky získané z příspěvků výrobců a výnosy z nich lze využít pouze na některé striktně vymezené účely.

Společnost se podle svého vyjádření nedopustila porušení zákona. „Společnost REMA Systém si byla a je vědoma vámi citovaného ustanovení zákona. Transparentně poskytnutý dar hnutí Starostové a nezávislí byl poskytnut v souladu s tímto ustanovením tak, aby k jeho porušení nedošlo. REMA Systém, ani nikdo z jejího vedení, si od poskytnutí daru nic neslibuje,“ uvedla v minulosti pro iDNES.cz Melnykova.

Ani podle Starostů nebyl dar od firmy nijak problematický. „Podle získaných informací od REMA Systém a.s., není společnost výlučně provozovatelem kolektivního systému, ale vykonává i jinou obchodní činnost. V této souvislosti jsme byli představenstvem společnosti ujištěni, že poskytnutý finanční dar nepochází z činnosti REMA Systém, jako provozovatele kolektivního systému, ale právě z této jiné obchodní činnosti společnosti. Na transparentně poskytnutý dar se tedy nevztahují omezení dle zákona o výrobcích s ukončenou životností,“ řekla mluvčí strany Sára Beránková.

REMA Systém darovala Starostům 200 tisíc. Server Seznam Zprávy upozornil na to, že nejde jen o tuto společnost. „Vedle toho ve stejném období přišlo na účet hnutí STAN ještě čtyřikrát 200 tisíc od vlastnicky provázaných firem Accordion, Lutesti, Deltasoft consulting či WEEE. I za nimi lze vystopovat stejné podnikatele jako u REMA Systému. Navíc společnost WEEE podniká též v oblasti nakládání s elektroodpadem,“ vyplývá podle serveru z veřejně dostupných údajů.

Exministr Karel Havlíček uvedl, že se REMA se navíc soudí se státem téměř o miliardu korun. „Rema má otevřenou pohledávku vůči ministerstvu životního prostředí v nominální hodnotě 520 milionů. S dalším příslušenstvím to dnes už je téměř miliarda, o kterou se s ministerstvem soudí,“ řekl.

Nepravdivé údaje o sběrných místech

REMA Systém v minulosti chybovala i jinde. Uvedla nepravdivé údaje při provozování kolektivního sběru elektroodpadu, což potvrdilo i MŽP. Podmínky vyžadují provozovat sběrné místo v každé obci nad dva tisíce obyvatel. Od České inspekce životního prostředí za to REMA dostala pokutu.

V seznamu sběrných míst firmy REMA Systém, kde mohou lidé odevzdávat dosloužilé elektrické spotřebiče, také figurovaly desítky firem a institucí, které ve skutečnosti elektroodpad od veřejnosti nesbírají. Starou lednici nebo pračku by tak mělo být teoreticky možné odvézt například do Státní opery, Národního divadla, na Univerzitu Karlovu nebo do sídla Českého rozhlasu.

Zajímavé navíc je, že loni v létě Rema rozeslala starostům dopis, ve kterém se odkazuje na nový odpadový zákon a zkresleně uvádí, že samosprávy musí uzavřít smlouvu právě s Remou, uvedl server Info.cz. Podle MŽP však žádný kolektivní systém nemůže nikoho nutit k podpisu smluv. Jednání firmy tak mohlo vyvolávat dojem, že se snaží na poslední chvíli vyřešit svůj problém s nedostatečnou sběrnou sítí veřejných míst zpětného odběru.

Kolektivní systém REMA byl založený v roce 2005. Hlavním smyslem činnosti REMA PV Systému je ochrana životního prostředí zabezpečením systému zpětného odběru a recyklace solárních panelů. REMA PV Systém se v rámci své činnosti zaměřuje na řešení problematiky solárních panelů a jiných solárních komponentů.

Za společností REMA Systém stojí tři podnikatelé - David Beneš, Karel Beneš a Ladislav Dušek. Tato tři jména se objevovala v minulosti například se zásahem Národní centrály proti organizovaného zločinu v rámci kauzy Program-Storm. Ekonomický deník v dubnu 2019 napsal, že policie obvinila společnost REMA Systém a další právnické subjekty, ale také jejich majitele, z daňového úniku, který vznikl prostřednictvím předražené reklamy.