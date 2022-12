Lze dojet k Baltu elektroautem bez zbytečného čekání? Zádrhel se vyskytl u placení, záchrana přišla z Prahy

Děti chtěly vidět pozůstatky berlínské zdi a zajímalo je i Polsko. Dva tisíce kilometrů dlouhý výlet byl testem. Měl ukázat, že s dnešními elektromobily není ani potřeba čekat na nabíječce, mohou se dobíjet vlastně jen při parkování.

Tedy takový byl plán. Dojet do Drážďan, na parkovišti dát auto do zásuvky na pomalé nabíjení, projít se po městě, přejet do Berlína. Tam zaparkovat u nabíječky, případně nabít u hotelu a tak dál. Podle plánovače „elektrických“ cest to vypadalo ideálně. První a možná i jediné nabíjení s čekáním mělo přijít na řadu až někde na D1 při návratu.