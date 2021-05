Respirátory na Ruzyni zůstanou povinné, i když se rozvolní. Letiště požádalo o výjimku

Praha Když se u odbavení sejde větší množství lidí, není možné udržet povinné dvoumetrové rozestupy. I proto vedení společnosti Letiště Praha požádalo o zachování přísnějšího zakrývání obličeje.

Terminály v Ruzyni se chystají na sezonu, kterou mají „zajistit“ hlavně Češi mířící k moři. Jedním z jejích klíčových úkolů je zajistit bezpečnost. Samozřejmostí pro odlet je negativní test, potvrzení o očkování nebo nasazený respirátor.

S klesajícími počty nakažených je ale možné, že povinnost nosit jej ve vnitřních prostorách za čas v rámci rozvolňování zmizí a bude stačit například jen chirurgická rouška. Vedení státní společnosti Letiště Praha, která ruzyňské terminály a ranveje spravuje, chce ovšem aspoň pro letní období přísnější režim zachovat.

„Požádali jsme ministerstvo zdravotnictví, aby povinnost nosit respirátory alespoň třídy FFP2 či alternativ zůstala na letišti i po případném zmírnění opatření, abychom cestujícím i našim zaměstnancům mohli zaručit bezpečnost,“ řekl pro Lidovky.cz šéf Letiště Praha Václav Řehoř. O záležitosti jednal s někdejším ministrem zdravotnictví Petrem Arenbergerem.

Po létě bude vedení letiště situaci vyhodnocovat podle aktuálně nastavených standardů.



Důvodem pro přísnější režim je mimo jiné to, že prostory obou terminálů pro veřejnost nejsou dostatečně prostorné na to, aby cestující ve frontách mohli vždy dodržet požadované dvoumetrové rozestupy. „Počítali jsme různé varianty provozu a cestující by se nám tam v takovém případě nevešli,“ podotkl Řehoř.

Letiště jako bezpečné území

Správci letiště si zakládají na tom, že jejich „území“ je absolutně bezpečné, chtějí lidem letícím za sluncem do Řecka nebo Chorvatska či za byznysem do Londýna zajistit vyšší stupeň ochrany.

Pro letiště a jeho příjmy nyní nastává klíčové období, kdy začíná provoz linek do dovolenkových destinací. Už v červnu budou v provozu například tři linky na Jadran – dvě do Splitu a jedna do Dubrovníku. Tyto prázdninové lety mají aspoň částečně pomoct pokrýt obrovské výpadky příjmů způsobené pandemií. Loni prošla letištěm sotva pětina cestujících ve srovnání s rokem 2019 (17,6 milionu odbavených – pozn. red.) a letošek podle všeho nebude lepší.

Obnovení se pravděpodobně nedočká většina dálkových letů, ať už do Spojených států nebo Asie. Velká očekávání nemají správci letiště ani od turistů, kteří zatím v Česku citelně scházejí.

Oproti loňsku bylo letos aspoň možné v rámci přísných pravidel cestovat – třeba do Dubaje nebo na Kanárské ostrovy. I tak byl ovšem letošní březen o 80 procent horší než ten loňský, kdy ještě dopady koronavirových omezení nebyly tak velké.



„Stanovili jsme si cíl mít letos pět milionů cestujících. Když přišla v lednu další vlna, bylo jasné, že budeme hluboko pod tímto číslem. To bude mít vliv i na naše hospodaření. Každý měsíc přicházíme o 100 milionů korun,“ popsal Řehoř.

I proto nyní Letiště Praha vybírá banku, která firmě dá rámcový úvěr ve výši až sedm miliard korun.