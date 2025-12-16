Řetězec drogerií dm začíná v Německu prodávat léky. Zákaz obchází přes Česko

V on-line nabídce drogerie dm v Německu se dnes objevilo zhruba 2500 nových položek ze sortimentu léků, například tablety proti bolesti či některé doplňky stravy. Pro léky na předpis musejí lidé v Německu i nadále do lékárny. Podle vedení firmy dm, která sídlí v Karlsruhe na jihozápadě Německa, jde o „logické rozšíření sortimentu“. Zákazníci podle něj na webu volně dostupné léky často vyhledávali.
Objednané léky bez předpisu bude dm zákazníkům v Německu dodávat přes logistické centrum v Česku, a obejde tak zákaz prodeje léků v Německu mimo lékárny. V Česku proto založila společnost lékárnu v průmyslové zóně Nová Hospoda u Boru v západních Čechách. Z ní bude léky do Německa posílat. „V případě dotazů k nabízenému sortimentu jsou zákaznicím a zákazníkům k dispozici lékárnice a lékárnici, kteří umějí německy,“ stojí v tiskové zprávě.
Stanice n-tv upozornila, že možnost zasílat léky ze zahraničí už využívají i jiné on-line platformy jako Shop Apotheke a Doc Morris, které si k tomu zvolily Nizozemsko.
Německý svaz lékárníků varoval, že by lidé se zdravotními problémy mohli být znejištěni, když nebude jasný rozdíl mezi lékárnou a drogerií. Vysoce účinné a tedy i potenciálně nebezpečné léky by podle něj měly být k dostání jen v lékárnách s vyškoleným personálem, který dokáže při akutních problémech poradit, jaké léky přesně použít.
Šéf dm Christoph Werner v rozhovoru s listem Handelsblatt označil kritiku za bizarní. „Vidíme velký potenciál,“ dodal. Podle ústavu pro výzkum trhu Datamed IQ trh s volně prodejnými léky loni v Německu zaznamenal obrat více než 14 miliard eur (340 miliard korun).