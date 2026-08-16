Platy ředitelů z amerického indexu lámou rekordy, propast vůči zaměstnancům roste

Když se nezapočtou finanční odměny generálního ředitele společností Tesla a SpaceX, vzrostlo v roce 2025 průměrné odměňování nejvyšších představitelů firem z indexu S&P 500 o 21 procent na 22,8 milionu dolarů (bezmála 479 milionů Kč). To je podle Reuters nejvyšší částka od doby, kdy nejvyšší americká odborová federace začala toto číslo v devadesátých let sledovat.
Hlavním motorem tohoto nárůstu byly obří odměny, kterými se vícero firem inspirovalo u Muskovy Tesly. Její šéf a spoluzakladatel si může, pokud splní stanovené cíle, odnést až bilion dolarů.
Včetně již odsouhlasených Muskových odměn pak dosáhla loni průměrná odměna generálních ředitelů společností z indexu S&P 500 výše 340,1 milionu dolarů (7,1 miliardy Kč), uvádí AFL-CIO.
Zároveň se zvyšuje propast mezi mzdami šéfů firem a řadových zaměstnanců. Podle tajemníka a pokladníka odborové centrály AFL-CIO Freda Redmonda brzdí mzdy zaměstnanců nástup umělé inteligence (AI). Růstu jejich mezd také brání činnost Národní rady pro pracovní vztahy (NLRB), kterou řídí republikáni. Odboroví předáci totiž vnímají tyto představitele jako nepřátelsky naladěné vůči snahám o zakládání odborů, řekl Redmond agentuře.
Oba faktory přispěly k tomu, že se průměrný poměr mezi odměnou generálního ředitele a běžného zaměstnance ve společnostech z indexu S&P 500 loni zvýšil na 312:1 (oproti 285:1 v předchozím roce), a to bez započtení odměny Elona Muska ve společnosti Tesla. Pokud se odměna Muska v Tesle do výpočtu zahrne, dosáhl loňský průměrný poměr mezi mzdami ředitelů a zaměstnanců hodnoty 5387:1.
„Když mluvíme s našimi členy, jsou naštvaní na to, co se s nimi děje, a mají pocit, že by se měli hlasitěji ozývat a upozorňovat na nerovnost,“ uvedl Redmond.