Platy ředitelů z amerického indexu lámou rekordy, propast vůči zaměstnancům roste

Autor: ,
  19:08aktualizováno  19:08
Sledovat Lidovky.cz na Googlu
Elon Musk (3. února 2025)

Elon Musk (3. února 2025) | foto: Profimedia.cz

Obrazovka ukazuje obchodování s indexem S&P 500 po závěrečném zvonění na...
Šéf a spoluzakladatel firmy Nvidia Jensen Huang na tiskové konferenci 31. října...
Generální ředitel společnosti Microsoft Satya Nadella hovoří během akce OpenAI...
Humanoidní robot Optimus a generální ředitel společnosti Tesla Elon Musk. (15....
14 fotografií
Mzdy šéfů firem zahrnutých do akciového indexu S&P 500 jsou na rekordu, a to i bez zahrnutí mimořádných balíčků odměn pro šéfa společností SpaceX a Tesla Elona Muska. S odkazem na údaje, které sesbírala AFL-CIO (Americká federace práce a Kongres průmyslových organizací).

Když se nezapočtou finanční odměny generálního ředitele společností Tesla a SpaceX, vzrostlo v roce 2025 průměrné odměňování nejvyšších představitelů firem z indexu S&P 500 o 21 procent na 22,8 milionu dolarů (bezmála 479 milionů Kč). To je podle Reuters nejvyšší částka od doby, kdy nejvyšší americká odborová federace začala toto číslo v devadesátých let sledovat.

Hlavním motorem tohoto nárůstu byly obří odměny, kterými se vícero firem inspirovalo u Muskovy Tesly. Její šéf a spoluzakladatel si může, pokud splní stanovené cíle, odnést až bilion dolarů.

Včetně již odsouhlasených Muskových odměn pak dosáhla loni průměrná odměna generálních ředitelů společností z indexu S&P 500 výše 340,1 milionu dolarů (7,1 miliardy Kč), uvádí AFL-CIO.

Zároveň se zvyšuje propast mezi mzdami šéfů firem a řadových zaměstnanců. Podle tajemníka a pokladníka odborové centrály AFL-CIO Freda Redmonda brzdí mzdy zaměstnanců nástup umělé inteligence (AI). Růstu jejich mezd také brání činnost Národní rady pro pracovní vztahy (NLRB), kterou řídí republikáni. Odboroví předáci totiž vnímají tyto představitele jako nepřátelsky naladěné vůči snahám o zakládání odborů, řekl Redmond agentuře.

Oba faktory přispěly k tomu, že se průměrný poměr mezi odměnou generálního ředitele a běžného zaměstnance ve společnostech z indexu S&P 500 loni zvýšil na 312:1 (oproti 285:1 v předchozím roce), a to bez započtení odměny Elona Muska ve společnosti Tesla. Pokud se odměna Muska v Tesle do výpočtu zahrne, dosáhl loňský průměrný poměr mezi mzdami ředitelů a zaměstnanců hodnoty 5387:1.

„Když mluvíme s našimi členy, jsou naštvaní na to, co se s nimi děje, a mají pocit, že by se měli hlasitěji ozývat a upozorňovat na nerovnost,“ uvedl Redmond.

Vstoupit do diskuse
Sledovat Lidovky.cz na Googlu

Arsenal jasně ovládl Community Shield, Calafiori dal City nejrychlejší gól v historii

Hráči Arsenalu slaví zisk anglického Superpoháru.

ONLINE: Liberec - Slavia, nehrají Šturm ani N’Guessan, na lavici už je Chorý

Souboj slávistického útočníka Tomáše Chorého (vlevo) s libereckým Ange...

Platy ředitelů z amerického indexu lámou rekordy, propast vůči zaměstnancům roste

Elon Musk (3. února 2025)

Obrazem

OBRAZEM: Vilnius plný corgiů. Psí závodníci soupeřili ve sprintu, štěkotu i kostýmech

Ve vilniuském Vingis parku se za účasti tisíců diváků uskutečnil už pátý ročník...

Doporučujeme

Čínský průšvih s genovou terapií. Experimentální léčba stála šestiletou Mei život

Premium
ilustrační snímek

Při vážné dopravní nehodě u Otrokovic havarovala čtyři vozidla

ilustrační snímek

Vysoké teploty i silné bouřky. Meteorologové upřesnili, na co se připravit

ilustrační snímek

Baník - Artis 1:0, domácí výhru ubránili v deseti. Sudí odvolal tři góly a penaltu

Nákop Dominika Preislera.

Putin objíždí Rusko. Slábne mu podpora, FSB z něj může udělat svou loutku

Vladimir Putin navštívil během cesty po Dálném Východě i Kurily, o něž Rusko...

Rusové zaútočili na Kyjev balistickými raketami, Ukrajina vyslala stovky dronů

Ukrajinští hasiči v Kyjevě zasahují u požárů způsobených ruskými útoky. Na...

Při požárech na řeckém ostrově Salamina zemřeli dva lidé, další se evakuují

Hasiči bojují s požáry na řeckém ostrově Salamina. (16. srpna 2026)

Schodiště

Návštěva, která se neuskutečnila. Děti, které se nenarodily. Jak moc ublížily Romům nucené sterilizace

Elena Gorolová

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.