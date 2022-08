Rozjela se revoluce v platbách za distribuci elektřiny, více by měli platit všichni, kteří chtějí mít možnost odebírat hodně, ale za rok odeberou jen málo. To se týká i samostatně žijících důchodců. Připlatit by si ale měli například i majitelé solárních panelů na střeše.

Energetický regulační úřad opět spustil přípravu nové struktury plateb za jističe a distribuci elektřiny. I když konkrétní podoba teprve vzniká, podklady jasně zmiňují, kdo za stávající situace platí málo.