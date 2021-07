Mávnout rukou nestačí. Co byste neměli podcenit, aby vám cesta na dovolenou nezhořkla

Cestovat autem na dovolenou s sebou přináší svá úskalí a podcenit přípravu vozu se nevyplácí. Podle Igora Siroty, mluvčího Ústředního automotoklubu ČR (ÚAMK), je vhodné dát vůz před cestou ověřit odborníky – nebo jej přinejmenším alespoň laicky zkontrolovat.

„Neměl bych nad tím mávnout rukou a prostě to risknout. To základní, co může udělat každý motorista sám, je zkontrolovat tlak v pneumatikách. Jestliže pojedu plně naložený, přifouknout na vyšší stupeň stanovený velkým technickým průkazem. Dále si ověřit, že všechny kapaliny jsou na rysce maximum, a to včetně náplně do ostřikovače oken a světlometů, protože v létě se čelní okno i světlomety proměňují ve hřbitov mušek,“ řekl Sirota. Dodal, že další problematickou součástkou je akumulátor, protože ve velkých vedrech trpí stejně jako v zimě. Pokud tedy máte kvalitní domácí nabíječku, ověřte jeho stav a případně jej nabijte.