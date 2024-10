Obránci zvířat uspěli, jatka nedostanou povolení pro halal a košer porážky

Kráva přichází úzkou uličkou na jatka. Přistoupí k ní řezník a rychlým nepřerušovaným tahem nože ji podřízne. Z přetnutých krčních tepen se valí krev, zvíře padá mrtvé k zemi. Tak vypadá rituální porážka halal nebo košer, kterou u nás smějí provádět jatka jen pro potřeby muslimských a židovských náboženských obcí.

Ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL) a několik koaličních poslanců chtěli tento způsob porážky zvířat bez omráčení vložit do schvalovaného veterinárního zákona, aby ho směla provádět komerčně jakákoliv jatka. Proti ministrovi se ale postavili další koaliční a opoziční poslanci, takže svůj návrh na poslední chvíli stáhnul.

„Ukázalo se, že návrh nemá většinovou podporu na půdě Sněmovny, proto ho stahuji,“ potvrdil Výborný iDNES.cz.

Proti i koaliční poslanci

Ke stažení pozměňovacího návrhu došlo poté, co se redakce iDNES.cz začala o téma zajímat a oslovila poslance s dotazem, jestli zákon podpoří. Ten šel přitom už do třetího čtení, navíc s kladným stanoviskem od zemědělského výboru.

Podpis stáhli dokonce i spolupředkladatelé návrhu Michal Kučera (TOP 09) a Petr Bendl (ODS), kteří ještě nedávno halal porážky obhajovali. Ukázalo se, že podporu návrh nenajde u Pirátů, vyslovil se proti němu šéf opozičního ANO Andrej Babiš i celá SPD.

Rituální porážky jsou v Česku marginální záležitostí, slouží pouze pro potřeby ortodoxních muslimů a židů. Dle sdělení Státní veterinární správy bylo loni takto bez omráčení zabito v Česku 144 kusů skotu, 119 ovcí a 61 tisíc kuřat, což není ani promile poražené drůbeže.

Pakliže by zákon umožnil rituální porážky provozovat komerčně, mohlo by se Česko stát vývozcem halal a košer masa ve velkém na Blízký východ. A protože zákon nenařizuje maso jako halal nebo košer na českém trhu označovat, mohlo by se dostávat i na pulty tuzemských obchodů, aniž by to zákazník poznal.

„Spousta lidí s tím má etický problém. Mohla by nastat situace, že producenti masa by porazili nějaký počet zvířat stylem halal se záměrem vyvézt ho. Ale na Blízkém východě je dost nestabilní situace, takže kdyby ho neudali, skončilo by u nás. A vy byste si koupil kus masa, aniž byste věděl, že zvíře se desítky vteřin před smrtí dusilo vlastní krví?“ ptá se Pavel Buršík z neziskovky OBRAZ – Obránci zvířat, která proti rituálním porážkám vede kampaň.

Ať cestuje maso, ne zvířata

Zastánci rituálních porážek argumentují tím, že dnes se hospodářská zvířata vyvážejí do ciziny, kde je rituálně porážejí. Podle nich by se nemusela trápit po cestě.

„Cestovat mají produkty, ne zvířata. Nedává smysl, aby drůbež putovala například do Německa na halal porážku, když takto může být usmrcena u nás,“ uvádí ředitel Sdružení drůbežářských podniků František Mates.

O etice rituálních porážek se vedou ostré spory. Proti nim vystupují především ochránci zvířat – například zmíněný OBRAZ, Svoboda zvířat nebo Společnost pro zvířata. Problém s nimi naopak nemají potravináři ani mnozí chovatelé a zemědělci.

„Jsme na jednotném trhu, a pokud tady je poptávka po halal a košer mase a my stejně zvířata vyvážíme za tímto účelem, tak nevidím žádnou výhodu v tom, že bychom to nemohli provádět sami v Česku. Naopak by bylo výhodou našich zpracovatelů, kdyby takové maso ve větším nabízeli,“ míní prezident Agrární komory ČR Jan Doležal.

Obě strany se neshodnou ani na tom, jestli při halal a košer porážce zvíře trpí. Podporovatelé rituálních porážek argumentují, že přetnutí tepen vede k poklesu tlaku a okamžité ztrátě vědomí, zvíře tedy nic nebolí. Kritici na to odpovídají, že bolest a utrpení zvířat je naopak extrémnější.

„Zatímco správně omráčená zvířata netrpí, zvířata zabitá bez omráčení při plném vědomí cítí bolest v některých případech až několik minut,“ uvádí ve svém prohlášení Federace veterinárních lékařů Evropy, profesní organizace 39 zemí sdružující 300 tisíc veterinárních lékařů.

Halal a košer porážka je v podstatě stejný způsob usmrcení – zvíře se neomračuje jateční pistolí, elektřinou ani plynem, ale je vykrveno zaživa. Jediný rozdíl je v tom, že u islámské porážky halal musí být hlava zvířete natočena směrem k Mekce, na což dohlíží imám, který během porážky pronáší modlitbu k Alláhovi.