Běžný scénář výpočtu důchodu pro lidi, kteří pečovali o děti a nepracovali u toho, je následující: doba péče o ratolesti do čtyř let, pokud se nekryje s obdobím práce, je považovaná za dobu náhradní a vyloučenou.
Co to znamená? Připočítá se k letům, za které bylo placeno důchodové pojištění (jako doba náhradní), ale příjmy z ní se nezahrnou do základu, z něhož se stanoví výše penze. Z výpočtu se vyloučí (proto doba vyloučená).
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Pokud ale žena (případně muž) pečující o malé dítě zároveň pracuje, byť jen málo, výpočet se změní. Práce, z níž se odvádí důchodové pojištění, například na dohodu o pracovní činnosti nad 4 500 korun, se pak posuzuje jako práce kdykoli jindy. Místo, aby se pak například dva a půl roku brigádničení s výdělkem 5 000 korun vyloučilo z výpočtu důchodu, normálně se do základu započítá – a značně ho sníží.
O kolik se může snížit důchod kvůli práci na rodičovské?
O kolik konkrétně bude důchod nižší? Pro ilustraci rozdílu jsme spočítali důchod pro dva lidi, kteří se od sebe liší jen tím, zda mají 2,5 roku vyloučené doby nebo 2,5 roku výdělečné činnosti s příjmem 5 000 korun. Výsledek záleží na příjmech ve zbývajícím období života, na délce pojištění, ale také například na roku, v němž byl důchod přiznán. U důchodů přiznaných letos a při příjmu ve výši průměrné mzdy činí rozdíl zhruba 420 korun u 40 odpracovaných let po více než 500 korun při 47 odpracovaných letech.
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U příjmu kolem 30 000 korun měsíčně se rozdíl pohybuje mezi 240 a 290 korunami. Naopak u vysokých příjmů, které jsou poblíž druhé redukční hranice (ta je kolem 195 tisíc) se může vyšplhat až k 2 100 korunám.
Snížení důchodu kvůli přivýdělku na rodičovské se ale lze vyhnout. Stačí při žádosti o důchod požádat, aby doba péče do čtyř let věku dítěte byla považovaná za vyloučenou, i když na ní nějaké příjmy byly. Takový postup doporučuje i Česká správa sociálního zabezpečení v Příručce budoucího důchodce, vydané v roce 2024: „V životě mohou vzniknout situace, kdy se vyloučená doba překrývá s vykonáváním výdělečné činnosti, z níž se odvádí pojistné. Pokud v této době dosahujete takových nízkých výdělků (od roku 1996), můžete pro výpočet důchodu požádat Českou správu sociálního zabezpečení (ČSSZ), aby upřednostnila vyloučenou dobu.“
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Jak požádat o vyloučení doby?
Bez žádosti o vyloučení se důchod spočítá méně výhodně. Žádost mohou lidé podat buď spolu s žádostí o penzi, nebo do 30 dnů od chvíle, kdy jim přijde rozhodnutí.
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Paradoxně platí, že kdo na rodičovské nepracoval vůbec, tomu riziko snížení penze vůbec nehrozí. Doba péče o dítě se v tom případě vždy bere jako vyloučená a základ pro důchod nesnižuje.
Jak péče o děti ovlivní důchod?
Doba, kterou lidé (obvykle ženy) stráví doma s dětmi, se v důchodu zohledňuje ještě jiným způsobem. K důchodu se připočítává tak zvané výchovné ve výši 500 korun za každé dítě.
Od roku 2027 bude možné si vybrat místo výchovného jiný způsob, jak si nechat započítat děti, a to díky fiktivnímu vyměřovacímu základu. Místo pětistovky by se doba strávená s dětmi doma počítala jako doba, po níž měl člověk příjmy ve výši průměrné mzdy. Sociálka by pak každému spočítala, který výpočet (fiktivní základ nebo výchovné) je pro něj výhodnější, a podle toho vyměřila důchod. Přesnější informace o této chystané novince najdete v našem článku o důchodové reformě a výchovném.