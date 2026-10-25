Dědictví, které nikdo nechce? České rodinné firmy často řeší, komu předat celoživotní práci

Nedělní oběd u rodičů. Na stole voní káva, děti si hrají a někdo se zeptá, jak dopadlo páteční jednání s klientem. Nevinná otázka se během několika minut promění v debatu o zaměstnancích, neuhrazených fakturách nebo plánech na příští týden. A než přijde na řadu dezert, rodinné setkání připomíná spíš pracovní poradu.
Pro někoho nepředstavitelná situace, pro mnoho českých podnikatelských rodin běžná realita. Rodinná firma totiž není zaměstnání, většina zakladatelů rodinných firem jej bere spíše jako celoživotní závazek, jenž chtějí odkázat a předat budoucím generacím. Jenže se ukazuje, že právě to může být největší slabina.
„Rodinné firmy jsou páteří české ekonomiky, 60 % našeho HDP je tvořeno právě rodinnými firmami. České střední a malé podniky mají v evropském srovnání velmi silnou pozici. V jejich počtu na tisíc obyvatel se řadíme k evropské špičce, jsme na čtvrtém místě v Evropě, před námi je jenom Polsko, Litva a Portugalsko,“ říká Martin Rotkovský, člen představenstva UNIQA odpovědný za korporátní obchod a affinity.
„Je to navíc velká regionální síla v malých městech a vesnicích, nebo třeba v průmyslových oblastech, kde rodiny vedou například penziony,“ dodává Tereza Friedrichová z výzkumné agentury NMS Market Research.
Práce nikdy nekončí. Ani na dovolené
Podle průzkumu agentury NMS Market Research pro finanční dům UNIQA řeší 58 % Čechů ve vedení rodinných podniků pracovní telefonáty nebo e-maily alespoň jednou týdně i během času vyhrazeného rodině. Čtrnáct procent dokonce každý den.
A nejde pouze o telefon, který zazvoní uprostřed dovolené. Až 80 % dotázaných probírá pracovní rozhodnutí se svými příbuznými. Rodina totiž rozumí tomu, co se ve firmě děje, zná její historii a dokáže poradit. Zároveň však 26 % respondentů připouští, že jsou jejich blízcí neustálými pracovními tématy unavení.
„Právě chybějící hranice mezi podnikáním a rodinnou identitou je největší předností a zároveň slabinou rodinných firem. Ačkoli rodinné firmy majitelům přinášejí extrémní flexibilitu, intenzivní angažovanost je ubíjí a spotřebovává velmi mnoho energie,“ myslí si Martin Rotkovský.
Co v rodinných podnicích zabírá víc agendy, než by si majitelé přáli, je práce s lidmi. Sehnat dobré zaměstnance je jedna věc. Udržet je a mít jistotu, že se na ně můžete spolehnout, je věc druhá. Podle průzkumu má 45 % majitelů obavy, zda vůbec seženou dostatek zaměstnanců a brigádníků, dalších 42 % trápí jejich docházka a spolehlivost. A když někdo bez ohlášení nepřijde do práce? Pro 40 % rodinných firem je to realita, se kterou se potýkají alespoň jednou měsíčně.
Přesto na otázku, čemu dát přednost, když se potřeby rodiny a firmy dostanou do konfliktu, celých 44 % Čechů ve vedení rodinných podniků odpovídá, že podnikání.
Když se doma pohádáte, druhý den se potkáte v kanceláři
V běžné práci můžete po nepříjemné hádce odejít domů a hodit starosti za hlavu. V rodinné firmě ale svého kolegu často potkáte ještě u večeře. Není proto divu, že se kvůli podnikání alespoň několikrát měsíčně pohádá 22 % zkoumaných rodin. A nemusí jít jen o peníze. Do pracovních sporů se snadno promítnou staré křivdy, sourozenecká rivalita i nenaplněná očekávání.
Zatímco 91 % lidí ve vedení rodinných firem věří, že jejich osobní problémy zůstávají v soukromí nebo se o nich dozví nanejvýš dva důvěrníci, zaměstnanci to vidí jinak. O rodinných hádkách se zpravidla dozví 43 % z nich a přibližně každý pátý dokonce vnímá, že rodinné vztahy majitelů vyvolávají konflikty i na pracovišti.
Rodinná firma jako pouto
Přes všechny konflikty má rodinné podnikání jednu mimořádně silnou stránku: pocit sounáležitosti. Až 76 % respondentů vnímá rodinnou firmu jako něco, co jejich rodinu spojuje. Společná práce totiž přináší nejen starosti, ale také sdílené úspěchy, hrdost a vědomí, že jednotlivé generace budují něco, co je přesahuje.
Pro mnoho rodin je podnikání součástí jejich identity. Děti vyrůstají mezi zaměstnanci, znají zákazníky a od malička sledují, jak rodiče řeší problémy, slaví úspěchy nebo překonávají těžká období. Jenže s tím přichází také otázka, kterou si dříve či později musí položit téměř každá podnikatelská rodina: Kdo jednou převezme vedení?
Dědictví, které nemusí být výhrou
Převzít zavedenou rodinnou firmu může znít jako splněný sen. Člověk dostane příležitost pokračovat v něčem, co jeho rodiče nebo prarodiče celý život budovali. Současně ale přebírá odpovědnost, očekávání a někdy i tlak, kterému by se v jiné profesi vyhnul.
Právě v Česku, kde velká spousta rodinných firem vznikla po revoluci, tedy v průběhu 90. let, nastupuje druhá generace. Zatímco rodiče vybudovali základy, na dětech teď je, aby firmu dostaly na světovou úroveň a to i za hranice republiky.
Ve 39 % zkoumaných rodinných podniků je již nástupce znám a téměř polovina má alespoň vytipované kandidáty. Naprostá většina známých nástupců (88 %) už ve firmě pracuje a v 66 % případů jde o někoho z rodiny. Ne vždy je však předání podniku samozřejmostí.
„Mezi českými majiteli, kteří mají nástupce, je nejčastěji zmiňovanou překážkou nedostatek jeho zkušeností a kompetencí (38 %). Pro 13 % rodinných podniků je pak problém, že se potenciální nástupce reálně obává vlivu pracovního vytížení na vlastní rodinu. 13 % potenciálních nástupců má také kariérní ambice mimo rodinný podnik,“ prozrazuje Tereza Friedrichová z NMS. Překvapivý je pak údaj, že z majitelů, kteří nástupce nemají, to celých 55 % neřeší, jenom 26 % z nich aktivně hledá.
Dalším úskalím je mimořádném nasazení jednoho nebo několika lidí. Majitel zná zákazníky, dodavatele, zaměstnance i každodenní provoz. Rozhoduje, řeší komplikace a někdy má jako jediný přehled o všech důležitých záležitostech. Dokud všechno funguje, může být takový model velmi efektivní. Problém nastává ve chvíli, kdy klíčová osoba náhle vypadne.
Podle průzkumu by se při dlouhodobé absenci majitele dostaly do problémů tři ze čtyř rodinných firem. Bez komplikací by situaci zvládla jen necelá čtvrtina. Konkrétně 23 % firem by pokračovalo s omezením, 32 % s výpadky a dalších 15 % s velkými obtížemi. Sedm procent majitelů dokonce přiznává, že by bez nich jejich firmy přestaly fungovat úplně.
Pokud je chod celé firmy závislý na jediném člověku, může jeho náhlá nepřítomnost znamenat velký problém. Stačí vážnější nemoc nebo úraz a firma se může ocitnout v potížích. Překvapivé proto je, že podle průzkumu má jen necelá třetina rodinných podniků připravený plán pro případ, že by majitel nemohl firmu dál vést.
„Často řešíme situaci, jak pojistit firmu pro případ, že se něco stane osobě, která je důležitá pro její chod, a zároveň najít řešení, které jí pomůže překlenout toto složité období. Nejen vyplatit finanční kompenzaci, ale i pomoc udržet firmu v provozu,“ říká Martin Rotkovský.
Děti majitelů to nemusí mít snadné
Rodinné podniky často nabízejí osobnější atmosféru a blízké vztahy. Pro zaměstnance však mohou mít i méně příjemnou stránku. Až 58 % dotázaných zaměstnanců souhlasí s tvrzením, že se nedostanou do nejužšího vedení firmy, protože nejsou členy podnikatelské rodiny, což je leckdy demotivující.
Paradoxně jednoduchou pozici nemají ani samotné děti majitelů. Zatímco ostatní zaměstnanci je mohou vnímat jako zvýhodněné, rodiče od nich často očekávají větší nasazení, ochotu pracovat nad rámec běžných povinností a pokračování v rodinné tradici.
„V UNIQA vnímáme, že největší rizika rodinného podnikání často nesouvisejí pouze s majetkem, ale především s lidmi – ať už jde o závislost firmy na majiteli nebo klíčové osobě, jejich dlouhodobější výpadek, nástupnictví či dopady rodinných neshod na chod firmy. Výzkum ukazuje, že rodinné firmy tato rizika znají, ale mezi jejich uvědoměním a skutečnou připraveností stále zůstává mezera,“ dodává Martin Rotkovský.