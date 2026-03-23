V pátek Brent uzavřel na nejvyšší úrovni od července 2022. Cena americké lehké ropy West Texas Intermediate (WTI) v pondělí klesla o více než deset procent na zhruba 88 dolarů za barel.
Trump dal v sobotu večer 48hodinové ultimátum Íránu na úplné zprovoznění Hormuzského průlivu, v opačném případě podle něj začnou Spojené státy ničit íránské elektrárny.
Teherán v reakci varoval, že pokud Trump výhrůžku splní, Írán zaútočí na důležitou infrastrukturu po celém Blízkém východě. Podle agentury Reuters je to dramatická eskalace více než třítýdenního konfliktu. Ceny ropy v reakci na to dopoledne rostly.
„Touto 48hodinovou lhůtou se Trump podle všeho dostal do slepé uličky,“ uvedl zakladatel firmy Commodity Context Rory Johnston. „Je velmi nepravděpodobné, že by Teherán souhlasil s Trumpovými podmínkami v takto zkráceném časovém horizontu pod hrozbou útoku. A Írán je zjevně schopen a ochoten reagovat na jakoukoli eskalaci.“
V pondělí Trump na sociální síti Truth Social napsal, že Spojené státy vedly v posledních dvou dnech velmi dobré rozhovory s Íránem o úplném ukončení války na Blízkém východě, a prodloužil původně dvoudenní ultimátum.
Odklad vojenských úderů prezident podmínil úspěchem aktuálních schůzek a diskusí, které podle něj budou pokračovat v tomto týdnu. Dosavadní vyjednávání označil mimo jiné za detailní, která jdou podle něj do hloubky. Teherán však jednání s USA popírá.
Šéf Mezinárodní agentury pro energii (IEA) Fatih Birol v pondělí uvedl, že dopad současných narušení dodávek na trhy je horší než dva ropné šoky v 70. letech minulého století a dopad války mezi Ruskem a Ukrajinou na dodávky plynu dohromady. Nejdůležitějším řešením tohoto problému je podle Birola otevření Hormuzského průlivu.
Banka Goldman Sach zvýšila odhad ceny Brentu na letošní rok na 85 dolarů za barel, dosud počítala s cenou 77 USD za barel. Banka nyní očekává, že doprava přes Hormuzský průliv bude šest týdnů na pěti procentech běžné úrovně.
Podle odborníků je částí rostoucího problému pro investory, kromě únavy a mimořádné volatility, také nekonzistentní komunikace prezidenta Trumpa ohledně konfliktu. Krátce před tím, než vydal své dvoudenní ultimátum ohledně Hormuzského průlivu, prezident uvedl, že zvažuje omezování amerických vojenských aktivit, napsala agentura Bloomberg.