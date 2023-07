Vydrželi bychom osmnáct dní. Zásoby ropy v USA jsou na čtyřicetiletém minimu

Jen šest měsíců trvalo americkému prezidentovi Bidenovi než z federálních zásob odprodal 180 milionů barelů ropy. Při pohledu do historie jde o největší propad zásob v historii. Do budoucna to vyvolává řadu otázek. Informovala o tom agentura Bloomberg.

Spojené státy podle mnoha odborníků takovou redukcí zásob velmi riskují. V případě výpadku domácích dodávek se totiž budou muset spolehnout na globálně významné vývozce, mezi které se řadí třeba Saúdská Arábie, Rusko, Katar nebo další státy kartelu OPEC.

Propad amerických zásob ropy navíc vyvolává i politické bouře. Bidenovu administrativu začali hlasitě kritizovat především republikáni. „Špatná správa amerických rezerv podkopává energetickou bezpečnost. Náš národ je kvůli tomu zranitelnější a zvyšuje možnosti Ruska i dalších států využívat ropu jako geopolitickou zbraň,“ napsali zástupci republikánů už počátkem letošního května.

Nouzové zásoby ropy Spojené státy poprvé zřídily v sedmdesátých letech minulého století, kdy celý svět bojoval s důsledky ropných šoků. Američtí řidiči v té době čekali v dlouhých frontách na natankování a některé čerpací stanice poskytovaly pohonné hmoty jen po předchozím objednání. Toho se politici chtěli do budoucna vyvarovat, a tak nechali vytvořit strategické zásoby ropy

V dnešní době plní důležitou funkci pojistky v případě nejrůznějších katastrof či geopolitických výkyvů. Třeba v roce 2005 vyřadil ničivý hurikán Katrina z provozu několik těžebních zařízení v Perském zálivu a strategické zásoby ropy pomohly tamější trhy uklidnit.

Pokles už od roku 2017

Americké zásoby ropy začaly se začaly mírně propadat už v roce 2017. Výraznější pokles ale nastal až po zahájení ruské invaze na Ukrajinu. Vedla totiž k prudkému nárůstu ceny této světově důležité komodity. Vyšší cena se brzy promítla do cen paliv a následně i do spotřebitelské inflace, která dodnes v mnoha státech po celém světě atakuje rekordní hodnoty.

Právě v boji s tímto až bezprecedentním cenovým nárůstem ropy se prezident Biden rozhodl vyčerpat 180 milionů barelů ropy z amerických strategických rezerv. Ty nyní dosahují úrovně 346,8 milionů barelů, což je nejnižší množství strategických zásob od roku 1983. V případě úplného výpadku dodávek ropy by nynější strategické zásoby pokryly americkou zásobu na 18 dnů.

V současné chvíli jsou sice ceny ropy na nižší úrovni než po vypuknutí války na Ukrajině, stále jsou však mnohem vyšší než v době, kdy se většinová část původních strategických rezerv vytvářela.

Průměrná cena za barel ropy umístěný ve strategických zásobách činila 29,7 amerických dolarů (asi 638 korun) za barel. Nyní je ale cena této komodity na trzích více než dvojnásobná a atakuje hranici 75 dolarů (zhruba 1 600 korun). Spojené státy musí zároveň myslet na to, že poptávku po této surovině by měly vytvářet s rozvahou, nevyděsit trhy a nepřispět k dalšímu navyšování cen ropy na trzích.

I proto se mnoho expertů obává, že doplnění těchto zásob bude během na velmi dlouhou trať. „I kdyby Spojené státy vynaložily na nákup strategických zásob ropy dostatek peněz a měly by ropnou infrastrukturu v dobrém stavu, trval by celý proces desítky let,“ uzavřel pro agenturu Bloomberg odborník John Shages, který měl před pár lety na starosti dohled na americkými ropnými zásobami.