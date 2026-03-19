Válka na Blízkém východě ohrožuje dodávky ropy pro TAL jen v menší míře

Ropovod TAL napájí ropa z tankerů, které přistávají u terminálu v Terstu. „Jen menší část dodávek se převáží po trasách, kterých se může potenciálně dotknout konflikt v íránské oblasti,“ uvedla společnost.
Konflikt by se mohl dotknout především dodávek ze Saúdské Arábie a z Iráku, které vloni představovaly 12 procent objemu přepravené ropy.
„Velkou část mixu dodávek pokrývá ze 70 procent ropa z Kazachstánu, Libye a z Ázerbájdžánu, která se plaví po trasách, jež nijak nesouvisejí s krizovou oblastí,“ sdělila společnost Siot.
Siot předpokládá, že omezení či uzavření Hormuzského průlivu se může nepřímo dotknout rovněž objemů ropy přepravené ropovodem TAL, protože ovlivní ceny. „Domníváme se, že prudký růst cen ovlivní poptávku a v důsledku toho i objemy, které budou zpracovávat připojené rafinerie,“ řekla mluvčí společnosti Paola Pasinová.
Válka na Blízkém východě v současnosti velmi ovlivňuje ceny ropy a zemního plynu na mezinárodních trzích. Přepravu ropy navíc ztěžuje ostřelování lodí v Hormuzském průlivu, který leží na klíčové trase pro tankery plující z Perského zálivu.
TAL je od loňského roku jediným ropovodem, který zásobuje Českou republiku, vzhledem k tomu, že Česko přestalo využívat ruský ropovod Družba.
Vloni TAL přepravil do České republiky 6,3 milionu tun ropy, předloni 3,8 milionu tun. Česká republika financovala posílení kapacity ropovodu, který zásobuje i Rakousko či Německo. Vloni přepravil celkem 41,7 milionu tun ropy.