Šok na trhu s ropou. Je nejdražší od zahájení ruské invaze na Ukrajinu

Ceny ovlivňuje konflikt na Blízkém východě, uvedla agentura AFP.
Kolem 19:15 SELČ cena severomořské ropy Brent rostla o 7,6 procenta na 119,69 USD za barel. Cena americké lehké ropy WTI si připisovala rovněž 7,6 procenta a prodávala se za 107,52 USD za barel.
Trump se zástupci amerických ropných společností mluvil o tom, jak zmírnit dopady případné několikaměsíční námořní blokády Íránu ze strany USA. Trump také vyzval Teherán, aby brzy přišel k rozumu a podepsal dohodu.
„Prezident se často schází s představiteli ropného sektoru, aby získal zpětnou vazbu o domácích a mezinárodních energetických trzích,“ doplnil podle AFP vysoce postavený zástupce Bílého domu, který si nepřál být jmenován.
Setkání podle něj předsedal ministr financí Scott Bessent a účastnil se i viceprezident J. D. Vance.
Spojené státy oznámily námořní blokádu Íránu s cílem donutit Teherán k opětovnému otevření Hormuzského průlivu pro lodní dopravu. Írán uvedl, že bude i nadále narušovat lodní dopravu v průlivu, dokud bude vystaven hrozbám.
„Za současným růstem cen ropy stojí blokáda (Hormuzského) průlivu. Pokud je Trump připraven blokádu prodloužit, výpadky v dodávkách se budou dál zhoršovat a dál budou tlačit ceny ropy vzhůru,“ uvedl podle agentury Reuters analytik Jang An z čínské společnosti Haitong Futures. V březnu se cena ropy Brent vyšplhala až do blízkosti 120 dolarů za barel.
Investoři nyní rovněž posují možné dopady překvapivého rozhodnutí Spojených arabských emirátů opustit Organizaci zemí vyvážejících ropu (OPEC) i širší skupinu těžařů OPEC+.
Analytici předpokládají, že tento krok ve střednědobém výhledu povede ke zvýšení dodávek ropy na trh. Nejprve se však podle nich musí vyřešit konflikt na Blízkém východě a obnovit lodní doprava v Hormuzském průlivu.