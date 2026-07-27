Ropa prudce zlevňuje, roste naděje na uklidnění Blízkého východu

Severomořská ropa Brent kolem 00:30 SELČ vykazovala pokles o zhruba 5,8 procenta a pohybovala se v blízkosti 91,2 dolaru za barel. Americká lehká ropa West Texas Intermediate (WTI) ztrácela zhruba 5,6 procenta a nacházela se nedaleko 84,3 dolaru za barel.
Televize CBS News o víkendu s odvoláním na informované zdroje z regionu uvedla, že Spojené státy a Írán pozastavily vzájemné vzdušné útoky na Blízkém východě kvůli jednání ománské delegace v Teheránu o otevření Hormuzského průlivu. Ten je klíčovou klíčovou námořní trasou pro vývoz ropy ze zemí kolem Perského zálivu.
V průběhu minulého týdne se cena ropy Brent kvůli pokračujícímu konfliktu na Blízkém východě poprvé od května vrátila nad psychologicky důležitou hranici 100 dolarů za barel.
V pátek sice ceny ropy výrazně klesly po zprávě, že Čína se snaží o obnovení mírových rozhovorů mezi Spojenými státy a Íránem, za celý minulý týden si však Brent připsal téměř deset procent.
Pauza kvůli jednání v Teheránu
Spojené státy a Írán poslední dva dny pozastavily vzájemné vzdušné útoky na Blízkém východě kvůli jednání ománské delegace v Teheránu o otevření Hormuzského průlivu. Uvedla to televize CBS News s odvoláním na informované zdroje z regionu.
Jednání mezi íránskými představiteli a jejich ománskými protějšky v posledních dvou dnech byla konstruktivní, sdělil jeden z íránských představitelů stanici CBS News. Jednání o znovuotevření Hormuzského průlivu se rovněž ubírají pozitivním směrem, uvedl tento představitel.
Podle agentury AP původně nebylo jasné, proč USA pozastavily útoky poté, co se během téměř dvoutýdenní eskalace zaměřovaly na íránské pobřežní oblasti a infrastrukturu.
„Prezident (Donald) Trump vždy důsledně tvrdil, že upřednostňuje diplomatické řešení, ale nadále si ponechává všechny možnosti, pokud Írán bude pokračovat v teroristických aktivitách v Hormuzském průlivu nebo proti spojencům,“ uvedl ředitel komunikace Bílého domu Steven Cheung.
„Pro Írán by bylo moudré usilovat o dohodu vyjednanou na základě jednání. Jinak vědí, co se stane,“ dodal Cheung.
Jelikož USA poslední dvě noci zastavily útoky, učinil totéž i Írán, uvedl dnes mluvčí íránské armády v íránské státní televizi. Teherán v předchozích dnech podnikl protiútoky v zemích v regionu, kde jsou rozmístěny americké vojenské síly. Na základně v Jordánsku zabil nejméně tři osoby.