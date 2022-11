Dodávky ruské ropy z Ukrajiny se přerušily. Česko čerpá ze zásob na Slovensku

Tok ropy ukrajinskou částí ropovodu Družba se zastavil už v úterý, agentura TASS s odvoláním na ruského provozovatele ropovodů Transněfť následně ještě týž den večer uvedla, že se dodávky opět obnovily.

„Dle našich aktuálních informací jsou z důvodu výpadku elektrické energie přerušeny dodávky ruské ropy ropovodem Družba z Ukrajiny na Slovensko. K přerušení čerpání do ČR nedošlo vzhledem k dostatečným operativním zásobám na Slovensku,“ uvedla dnes odpoledne Putzová s tím, že jde o aktuální stav na ropovodu.

Příčinou je podle ní výpadek elektřiny na některé části trasy ropovodu, kvůli čemuž nefunguje technika ropovodu. „Nastalou situaci monitorujeme a jsme v nepřetržitém kontaktu s provozovatelem slovenské části ropovodu Družba, společností Transpetrol,“ dodala Putzová.

Ropovod Družba vede z Ruska do Běloruska, kde se dělí do dvou větví. Severní vede do Polska a Německa, jižní přes Ukrajinu do Maďarska. Ještě na ukrajinském území se ale jižní větev dál štěpí a ropa samostatně teče na Slovensko a do České republiky.