Vývoz ruské ropy je vyšší než před invazí. Co Kremlu pomáhá a na čem naopak tratí

Autor: ,
  21:12aktualizováno  21:12
Ruský export ropy objemově překonává čísla z doby před invazí na Ukrajinu, a to i přes rozsáhlé západní sankce. Podle nové zprávy analytického centra CREA k tomu Moskvě pomáhá zejména tzv. stínová flotila a reexporty přes třetí země. Přestože objemy rostou, celkové příjmy Kremlu z prodeje fosilních paliv klesají, protože Rusko je nuceno prodávat surovinu pod tržní cenou.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
16 fotografií

Ruskou stínovou flotilu tvoří stárnoucí tankery, jejichž vlastnictví je často nejasné. Tyto lodě se používají k obcházení sankcí, které na Rusko uvalila Evropská unie, Spojené státy a další ekonomicky vyspělé země ze skupiny G7.

„Zaznamenali jsme, že příjmy Ruska z vývozu fosilních paliv výrazně klesly kvůli novým opatřením a přísnějšímu vymáhání,“ řekl agentuře AFP analytik CREA a spoluautor zprávy Isaac Levi. Dodal ale, že stále existují významné mezery a oblasti, které sankcionující země neřeší, což umožňuje, aby objemy vývozu zůstaly vysoké. Mezi takové mezery patří falešné označování lodí, ale také reexport rafinovaných paliv vyrobených z ruské ropy do zemí, které zavádějí sankce.

„Navrhujeme zákaz dovozu z jakékoli rafinerie nebo skladovacího terminálu, který v předchozích šesti měsících přijal dodávku ruské ropy,“ dodal Levi.

Pokles příjmů a noví klíčoví odběratelé

Ropa zůstává jedním z hlavních vývozních artiklů Ruska. Příjmy z vývozu ropy za rok do 24. února klesly o 18 procent na 85,5 miliardy eur (2,1 bilionu Kč). Objem vývozu se ve stejném období snížil o šest procent na 215 milionů tun. Na celkovém vývozu měly Čína, Indie a Turecko podíl 93 procent.

Příjmy Ruska z vývozu všech fosilních paliv, tedy i z uhlí a plynu, se za rok snížily o 19 procent na 193 miliard eur. Ve srovnání s obdobím před invazí jsou nižší o 27 procent. Z toho dovoz ruských fosilních paliv do EU klesl o 36 procent na 14,5 miliardy eur.

Zpráva vyzvala Evropskou unii a Británii, aby zadržely plavidla ruské stínové flotily, která představují obrovské ekologické a bezpečnostní hrozby pro evropské a britské pobřeží. Británie, EU, Spojené státy, Austrálie a Kanada od začátku invaze uvalily sankce na 565 plavidel, která převážejí ruská fosilní paliva.

Zpráva také vyzývá Maďarsko a Slovensko, aby ukončily dovoz ruské ropy. Tyto dvě země, které mají výjimku ze sankcí EU na dovoz ruské ropy, za deset měsíců loňského roku zvýšily dovoz ruské ropy meziročně o 11 procent. V rámci dlouhodobých kontraktů se také do evropských přístavů stále dostává ruský zkapalněný zemní plyn (LNG).

1. prosince 2025
Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.