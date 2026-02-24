Vývoz ruské ropy je vyšší než před invazí. Co Kremlu pomáhá a na čem naopak tratí

Ruskou stínovou flotilu tvoří stárnoucí tankery, jejichž vlastnictví je často nejasné. Tyto lodě se používají k obcházení sankcí, které na Rusko uvalila Evropská unie, Spojené státy a další ekonomicky vyspělé země ze skupiny G7.
„Zaznamenali jsme, že příjmy Ruska z vývozu fosilních paliv výrazně klesly kvůli novým opatřením a přísnějšímu vymáhání,“ řekl agentuře AFP analytik CREA a spoluautor zprávy Isaac Levi. Dodal ale, že stále existují významné mezery a oblasti, které sankcionující země neřeší, což umožňuje, aby objemy vývozu zůstaly vysoké. Mezi takové mezery patří falešné označování lodí, ale také reexport rafinovaných paliv vyrobených z ruské ropy do zemí, které zavádějí sankce.
„Navrhujeme zákaz dovozu z jakékoli rafinerie nebo skladovacího terminálu, který v předchozích šesti měsících přijal dodávku ruské ropy,“ dodal Levi.
Pokles příjmů a noví klíčoví odběratelé
Ropa zůstává jedním z hlavních vývozních artiklů Ruska. Příjmy z vývozu ropy za rok do 24. února klesly o 18 procent na 85,5 miliardy eur (2,1 bilionu Kč). Objem vývozu se ve stejném období snížil o šest procent na 215 milionů tun. Na celkovém vývozu měly Čína, Indie a Turecko podíl 93 procent.
Příjmy Ruska z vývozu všech fosilních paliv, tedy i z uhlí a plynu, se za rok snížily o 19 procent na 193 miliard eur. Ve srovnání s obdobím před invazí jsou nižší o 27 procent. Z toho dovoz ruských fosilních paliv do EU klesl o 36 procent na 14,5 miliardy eur.
Zpráva vyzvala Evropskou unii a Británii, aby zadržely plavidla ruské stínové flotily, která představují obrovské ekologické a bezpečnostní hrozby pro evropské a britské pobřeží. Británie, EU, Spojené státy, Austrálie a Kanada od začátku invaze uvalily sankce na 565 plavidel, která převážejí ruská fosilní paliva.
Zpráva také vyzývá Maďarsko a Slovensko, aby ukončily dovoz ruské ropy. Tyto dvě země, které mají výjimku ze sankcí EU na dovoz ruské ropy, za deset měsíců loňského roku zvýšily dovoz ruské ropy meziročně o 11 procent. V rámci dlouhodobých kontraktů se také do evropských přístavů stále dostává ruský zkapalněný zemní plyn (LNG).
|
1. prosince 2025