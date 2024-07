Na obzoru je nová ropná velmoc. Namibie vyhlíží masivní těžbu i lepší zítřky

Do čela těžařských snah v Namibii se řadí francouzský ropný gigant TotalEnergies spolu s firmou Shell a portugalskou společností Galp Energie. Tyto podniky od roku 2022 již provedly několik průzkumných vrtů a úspěch se povedl v bezprecedentních 80 procentech případů. Odborníci odhadují, že v namibijských vodách se nachází miliardy barelů ropy, píše agentura Bloomberg.

Namibie se tak nejspíš z celosvětového pohledu stane nejnovější ropnou velmocí, což by zároveň mělo dost zásadně změnit osud této malé jihoafrické ekonomiky, kde žije pouze zhruba 2,5 milionu lidí. Až do této doby bylo namibijské hospodářství závislé hlavně na těžbě uranu. Ropné firmy ale uvedly, že africká země by mohla v budoucnosti zažít podobný boom, jaký probíhá na druhé straně Atlantiku v Guyaně.

Namibie by ráda následovala guyanský zázrak

Právě Guyana se loni stala nejrychleji rostoucí ekonomikou na světě, a to právě zejména díky velkým objevům, za nimiž stojí těžařský podnik Exxon Mobil. Loni se guyanské HDP meziročně zvýšilo o více než 30 procent. Do roku 2029, a tedy jen 10 let po vzniku místního ropného průmyslu, by se guyanská ropná produkce měla vyšplhat až na 1,5 milionu barelů ropy za den. Na obdobný scénář nyní samozřejmě myslí i jihoafrická Namibie.

„Snažíme se, aby se Namibie stala energetickým centrem afrického regionu,“ potvrdila pro Bloomberg namibijská politička a vládní zmocněnkyně Maggy Shinová. Před Namibií ale zároveň stojí ještě dlouhá cesta, a to mimo jiné proto, že projekt těžby ropy v namibijských vodách ještě nebyl oficiálně prohlášen za komerčně životaschopný.

Francouzská společnost TotalEnergie ale chce v možnosti těžby ještě letos výrazně postoupit. Odborníci říkají, že těžit by se tu jednou mohlo těžit až 1,3 milionu barelů ropy za den. Ještě před tím ale bude třeba vybudovat podpůrnou infrastrukturu, bez které se těžba neobejde. A to nebude hned.

Obavy z klimatických snah

Namibijské úřady však vyjádřily své obavy, zda objevy ropy nepřišly až příliš pozdě. Svět totiž aktuálně usiluje o dosažení nulových emisí uhlíku do poloviny století. To by mohlo současné namibijské vize poměrně zásadně ovlivnit. I přesto ale namibijská státní společnost Namport dělá vše, aby těžba začala. Pracuje na plánech i opravách místních přístavů, namibijské firmy již počítají se školením lidí, kteří budou na plošinách a v dalších provozech pracovat.

Rychle rostoucí ropný potenciál země tak začíná přitahovat vážný mezinárodní zájem a potenciálně i některé mnohamiliardové obchody. Generální tajemník kartelu OPEC Haitham Al-Ghais rovněž vyjádřil své nadšení nad partnerstvím s Namibií, jejíž produkce by jednoho dne mohlo zastínit produkci jiných afrických ekonomik, a to včetně Libye nebo Alžírska.