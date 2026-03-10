Ropa po Trumpových výrocích prudce zlevnila. Trhy vyhlížejí konec války

Ceny ropy po mimořádně turbulentních dnech na světových trzích výrazně klesly. Investory uklidnila slova amerického prezidenta Donalda Trumpa, podle něhož by konflikt mezi Spojenými státy, Izraelem a Íránem mohl skončit velmi brzy. Barel ropy Brent se v pondělí krátce vyšplhal až téměř na 120 dolarů za barel, během několika hodin však prudce zlevnil a v úterý se obchodoval okolo 91,5 dolaru.

Americký prezident v pondělí uvedl, že vojenská operace proti Íránu postupuje rychleji, než se očekávalo. Přestože nepředpokládá konec bojů během několika dní, podle něj jsou hlavní vojenské cíle z velké části splněny.

„Společně s našimi izraelskými partnery drtíme nepřítele v ohromující ukázce technické dovednosti a vojenské síly,“ řekl Trump republikánským zákonodárcům. Podle něj americké síly zasáhly už kolem pěti tisíc cílů v Íránu a výrazně omezily schopnost země odpalovat rakety a drony.

Pro finanční trhy bylo klíčové především to, že Trump zároveň naznačil možnost rychlejšího ukončení konfliktu. Po jeho prvních komentářích se americké akcie zvedly z předchozích ztrát a cena ropy začala prudce klesat. Přesto je stále zhruba o polovinu dražší než na začátku roku, píše agentura Bloomberg.

Napětí na energetických trzích vyvolalo především omezení provozu v Hormuzském průlivu, který spojuje Perský záliv s Indickým oceánem. Touto úžinou běžně prochází přibližně pětina světového exportu ropy a významná část námořní přepravy zemního plynu.

Průliv je v důsledku bojů prakticky uzavřený a lodní doprava zde funguje jen omezeně. Trump proto oznámil, že americké námořnictvo začne doprovázet tankery, aby zajistilo plynulé dodávky ropy na světové trhy.

Zároveň varoval Írán, že jakýkoli pokus o úplné zablokování průlivu vyvolá tvrdou vojenskou reakci. Pokud by Teherán narušil přepravu ropy, Spojené státy podle něj udeří mnohem silněji než doposud.

Washington hledá způsob, jak zlevnit benzin

Bílý dům zároveň zvažuje řadu kroků, jak zmírnit růst cen energií. Trump připustil například dočasné zmírnění některých sankcí souvisejících s ropou, aby se na trhu objevilo více suroviny.

Podle amerického prezidenta by takové opatření mohlo pomoci snížit ceny paliv. O možnosti uvolnit část omezení údajně mluvil také s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. Rusko čelí západním sankcím kvůli válce na Ukrajině, které omezují jeho ropný export.

Administrativa zároveň zvažuje využití strategických ropných rezerv nebo další opatření na podporu nabídky na trhu. Prudké zdražení benzinu totiž představuje politický problém před listopadovými volbami do Kongresu.

Spojené státy a Izrael v Íránu zaútočily na čtyři ropné sklady a logistické středisko pro přepravu ropných produktů. (8. března 2026)
