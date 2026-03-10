Americký prezident v pondělí uvedl, že vojenská operace proti Íránu postupuje rychleji, než se očekávalo. Přestože nepředpokládá konec bojů během několika dní, podle něj jsou hlavní vojenské cíle z velké části splněny.
„Společně s našimi izraelskými partnery drtíme nepřítele v ohromující ukázce technické dovednosti a vojenské síly,“ řekl Trump republikánským zákonodárcům. Podle něj americké síly zasáhly už kolem pěti tisíc cílů v Íránu a výrazně omezily schopnost země odpalovat rakety a drony.
Pro finanční trhy bylo klíčové především to, že Trump zároveň naznačil možnost rychlejšího ukončení konfliktu. Po jeho prvních komentářích se americké akcie zvedly z předchozích ztrát a cena ropy začala prudce klesat. Přesto je stále zhruba o polovinu dražší než na začátku roku, píše agentura Bloomberg.
Napětí na energetických trzích vyvolalo především omezení provozu v Hormuzském průlivu, který spojuje Perský záliv s Indickým oceánem. Touto úžinou běžně prochází přibližně pětina světového exportu ropy a významná část námořní přepravy zemního plynu.
Průliv je v důsledku bojů prakticky uzavřený a lodní doprava zde funguje jen omezeně. Trump proto oznámil, že americké námořnictvo začne doprovázet tankery, aby zajistilo plynulé dodávky ropy na světové trhy.
Zároveň varoval Írán, že jakýkoli pokus o úplné zablokování průlivu vyvolá tvrdou vojenskou reakci. Pokud by Teherán narušil přepravu ropy, Spojené státy podle něj udeří mnohem silněji než doposud.
Washington hledá způsob, jak zlevnit benzin
Bílý dům zároveň zvažuje řadu kroků, jak zmírnit růst cen energií. Trump připustil například dočasné zmírnění některých sankcí souvisejících s ropou, aby se na trhu objevilo více suroviny.
Podle amerického prezidenta by takové opatření mohlo pomoci snížit ceny paliv. O možnosti uvolnit část omezení údajně mluvil také s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. Rusko čelí západním sankcím kvůli válce na Ukrajině, které omezují jeho ropný export.
Administrativa zároveň zvažuje využití strategických ropných rezerv nebo další opatření na podporu nabídky na trhu. Prudké zdražení benzinu totiž představuje politický problém před listopadovými volbami do Kongresu.