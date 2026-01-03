Údery ve Venezuele poničily přístav, ale na ropu nemířily. Experti nemají obavy o ceny

Těžařské aktivity i rafinace ropy byly v sobotu podle agenturních zdrojů na normální úrovni. Podle analytika Saula Kavonice z firmy MST Marquee se ceny ropy krátkodobě mohou zvýšit, výhledově ale může americká operace vést k nižším cenám, pokud nová venezuelská vláda dosáhne zrušení sankcí a obnovení zahraničních investic.
Globální trh s ropou je v posledních měsících ve výrazném přebytku. A ten bude podle odhadů pokračovat i v letošním roce. Může za to kombinace starých i nových producentů, kteří zvyšují těžbu, a zároveň ruských barelů hledajících kupce navzdory sankcím.
Mezinárodní energetická agentura IEA odhaduje, že v roce 2026 by produkce mohla převýšit spotřebu až o 3,8 milionu barelů denně. Řada obchodníků sice počítá s nižšími čísly, i tak se ale očekává růst zásob.
Venezuelský ropný sektor navíc čelil v poslední době stále přísnějším sankcím ze strany USA. Ani případné výraznější a trvalejší omezení venezuelského ropného vývozu by nemělo způsobit citelnější zdražení pohonných hmot u českých čerpacích stanic. A naopak urovnání konfliktu a návrat venezuelské ropy na trh bude dál tlačit na cenový pokles.
„Donaldu Trumpovi jde ve Venezuele zjevně hlavně o ropu. Pokud ji pro sebe Američané znovuzískají, jde o špatnou zprávu pro Rusko, dobrou pro české řidiče,“ míní analytik Trinity Bank Lukáš Kovanda.
Ceny ropy první letošní obchodní den klesají. Za rok 2025 zaznamenaly největší roční ztrátu od roku 2020, protože investoři zvažovali obavy z nadměrné nabídky proti geopolitickým rizikům, uvedla agentura Reuters. Mezi tato rizika patří například pokračující ruská válka proti Ukrajině a napětí v americko-venezuelských vztazích.
Cena severomořské ropy Brent ještě v pátek mírně oslabovala na 60,43 dolaru za barel, zatímco americká lehká ropa WTI ve stejnou dobu odepisovala 0,68 procenta na 57,03 dolaru za barel.
Oba typy ropy, tedy Brent i WTI, zaznamenaly roce 2025 roční cenové ztráty téměř 20 procent, což je nejvíce od roku 2020.
„Navzdory všem geopolitickým obavám se zdá, že trh s ropou zůstává neovlivněn. Ceny ropy se pohybují v dlouhodobém obchodním rozmezí a panuje pocit, že trh bude dobře zásobován bez ohledu na to, co se stane,“ uvedl analytik Phil Flynn ze společnosti Price Futures Group.