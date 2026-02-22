Město, které živila ropa, chřadne. Aberdeen doplácí na zelenou transformaci

Rozsáhlá ropná ložiska ve vodách nedaleko Aberdeenu byla objevena již v 70. letech minulého století. Netrvalo dlouho a začalo se těžit. Ropa během několika let proměnila město k nepoznání a učinila z něj prosperující centrum, kde žila i spousta britských milionářů. Tyto doby jsou ale nenávratně pryč, píše agentura Bloomberg.
Podobně jako v Evropské unii se i v Británii hlasitě řeší zelená transformace. Ta se negativně projevuje především na ropný a plynárenský sektor, který je ve Spojeném království dlouhodobě spjatý hlavně se Skotskem. Právě Aberdeen je nyní symbolem úpadku, který odklon od fosilních paliv způsobuje.
Současná britská vláda vnímá zelenou transformaci jako zásadní pilíř svého politického programu. Mimo jiné proto v roce 2025 žádná firma ve Spojeném království nerozeběhla ani jeden nový průzkumný ropný vrt, vyplývá z analýzy společnosti Wood Mackenzie. Stalo se tak vůbec poprvé od šedesátých let minulého století.
Zelená politika vlády pod drobnohledem
Politika aktuální britské vlády má řadu odpůrců. Namítají, že zelenání britské ekonomiky již zašlo až příliš daleko. Upozorňují, že zdražuje energie britským firmám i domácnostem a likvidují se pracovní místa. I přesto ale britská vláda na své politice trvá, což před několika dny potvrdila třeba i tím, že se zavázala do roku 2030 výrazně rozšířit kapacity britských větrných zdrojů, a to právě na úkor těžby ropy.
S kritikou britské politiky nedávno na Světovém ekonomickém fóru v Davosu přišel i americký prezident Donald Trump, který pro svůj odbor k obnovitelným zdrojům celosvětové známý. „Všude jsou jenom větrníky,“ vysmál se Trump Británii a varoval ji, že míří do úpadku.
V říjnu loňského roku britský předseda vlády Starmer slíbil, že díky obnovitelným zdrojům vznikne ve Spojeném království do roku 2030 více než 400 tisíc nových pracovních míst. I proto britská vláda již vyčlenila více než 20 milionů liber (asi půl miliardy korun). Ty mají sloužit k rekvalifikaci zaměstnanců, kteří nyní pracuji v ropném a plynárenském sektoru. „Máme plán, díky němuž se Británie stanou velmoci v oblasti čisté energie,“ uvedl britský premiér před několika týdny.
Zaměstnanost v britském ropném sektoru klesá
Postupný konec těžby ropy a plynu ve Velké Británii se jeví jako neodvratitelný. Mimo jiné proto, že význam ropného a plynárenského sektoru na chodu britské ekonomiky už je jen zanedbatelný. „Odvětví tvoří už jen zhruba jedno procento britské ekonomiky,“ tvrdí ekonom David Owen.
Potvrzují to i data. Zaměstnanost v ropném a plynárenském sektoru se poslední roky významně propadá. Klesají i příjmy, které Spojené království z těžby na daních získává. V loňském roce šlo o 4,5 miliardy liber, což je jen zlomek toho, na co byla britská státní kasa ještě několik let zpět zvyklá.
Skotové vnímají zelené ambice vlády Spojeného království s obavami. Mimo jiné proto, že mají v paměti deindustrializaci, která ve Velké Británii probíhala v 70. a 80. letech minulého století. Tehdy skončila spousta firem v oblasti těžby uhlí a výroby oceli, což mělo obrovské sociální důsledky. „Máme morální povinnost plnit klimatické závazky, ale musíme myslet také na socioekonomické dopady,“ tvrdí skotská politička Gillian Martinová.
Norský Stavenger to pojal jinak
V době, kdy evropský význam skotského města Aberdeen postupně uvadá, píše zcela jiný příběh norský Stavenger. Tam se totiž ropa stále ve velkém těží, neboť Norsko k těžbě přistoupilo úplně jinak než Británie. Těžba se postupně prodlužuje a norský stát si nad ní drží poměrně silnou kontrolu. I proto jen z těžby ropy a plynu každý rok plyne do norských fondů asi 2,1 bilionů dolarů (asi 42 bilionů korun), z čehož profituje i již zmíněné město.
V Aberdeenu se ale kvůli propadajícímu ropnému sektoru život rychle mění. Z Union Street, což je dlouhodobě nejznámější nákupní ulice, postupně odchází ty nejluxusnější značky a nebytové prostory po nich zůstávají prázdné.
Místní přiznávají, že jde o realitu, na kterou si za poslední dobu již zvykli. „Důsledky vidíte na každém kroku. Když se městem procházíte, cítíte to,“ uzavírá pro agenturu Bloomberg vysokoškolský pedagog De Leeuw.
