Spojené království přijalo při příležitosti čtvrtého výročí začátku ruské invaze na Ukrajinu 300 nových protiruských sankcí. Ropovod Družba však v největším sankčním balíku, který Británie schválila od prvních měsíců invaze v roce 2022 chybí. Jak uvádí portál Politico, ropovod, který zásobuje Slovensko a Maďarsko dostal výjimku.
Nové sankce Velké Británie jsou namířeny proti devíti ruským bankám či mezinárodním dodavatelům komponent a technologií pro ruské drony a jiné zbraně. Týkají se také ruských obchodníků s ropou, tří jaderných energetických společností, dvou ruských exportních terminálů pro zkapalněný zemní plyn, Portovaja a Vysock a také ropné společnosti PJSC Transnefť, která ropovod Družba provozuje. Firma podle úřadů zajišťuje přepravu více než 80 procent ruského exportu ropy.
„Společnost PJSC Transnefť zodpovídá za přepravu více než 80 procent ruského ropného exportu, což dále brzdí zoufalé úsilí Kremlu najít kupce pro sankcionovanou ropu,“ uvedlo ministerstvo zahraničí, Commonwealthu a rozvoje (FCDO). Nový dokument britského Úřadu pro implementaci finančních sankcí zveřejněný v úterý však uvádí, že ropovod Družba mezi projekty vyňatými z režimu sankcí vůči Rusku chybí, píše Politico.
Politické vydírání?
Ropovodem neproudí od 27. ledna do Maďarska a na Slovensko ruská ropa. Důvodem je podle Ukrajiny ruský útok na zařízení ropovodu ve městě Brody ve Lvovské oblasti. Maďarský premiér Viktor Orbán a předseda slovenské vlády Robert Fico podezírají Kyjev z politického vydírání a ze zasahování do předvolební kampaně v Maďarsku. Ukrajina to odmítá a tvrdí, že pracuje na opravě poškozené infrastruktury.
Premiér Orbán obvinil Kyjev z úmyslného zdržování oprav ukrajinské části ropovodu poté, co byl v lednu poškozen při útoku ruského dronu, který podle Ukrajiny způsobil. Budapešť nyní kvůli tomuto sporu blokuje půjčku Evropské unie Ukrajině ve výši 90 miliard eur.
Maďarsko je i nadále silně závislé na ruské ropě. Zatímco EU v roce 2022 její dovoz zakázala, zároveň udělila výjimku pro Maďarsko a Slovensko, které nemají přístup k moři. Obě země tuto možnost stále využívají. Spojené království rovněž zakázalo dovoz ruské ropy.
Opravy jsou nebezpečné, tvrdí Kyjev
Předsedkyně Evropské komise (EK) Ursula von der Leyenová v úterý požádala Ukrajinu, aby urychlila opravy poškozeného ropovodu Družba. Vyjádřila se tak během návštěvy v Kyjevě u příležitosti 4. výročí začátku celoplošné ruské invaze na Ukrajinu, píše slovenská agentura TASR.
„Ruské útoky na Družbu měly přímý vliv na energetickou bezpečnost Evropy. Tyto ruské útoky ostře odsuzujeme. Chtěla bych poděkovat chorvatskému premiérovi Andreji Plenkovičovi za jeho úsilí zajistit a zvýšit přepravu ropy do Maďarska, Slovenska a Srbska přes Jaderský ropovod. útocích,“ prohlásila šéfka Evropské komise.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj na společné tiskové konferenci s představiteli EU uvedl, že oprava ropovodu je nebezpečná, protože Rusko neustále útočí na ukrajinské opraváře. „Proč renovovat? Abychom přišli o lidi. Myslím si, že je to velmi vysoká cena,“ řekl.
Zelenskyj Orbánovi vzkázal, aby své stížnosti s pozastavením dodávek ropy přes Družbu adresoval Moskvě. „Rusko tato potrubí několikrát zničilo. Nemůže to být tak, že Rusko ničí a Ukrajina opravuje,“ řekl. Podle prezidenta Ukrajiny ruská ropa sloužící k financování války nemá místo na evropském trhu.
Podle posledních informací by dodávky ropy ropovodem Družba na Slovensko přes Ukrajinu měly být obnoveny až v březnu. Novinářům to ve středu řekl slovenský premiér Robert Fico. Ukrajinu opět kritizoval za to, že dodávky suroviny neobnovila, byť podle něj ropovod poškozen není.
„Nejnověji platí, že žádná ropa nedorazí v průběhu února. První datum, které přichází v úvahu, je až 3. březen,“ řekl Fico. V této souvislosti kritizoval ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, který podle Fica přepravu ropy vůbec nehodlá umožnit.