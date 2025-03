Do Česka opět přestala téct ropa z ruského ropovodu Družba

14:39

Do České republiky opět přestala téct ropa z ruského ropovodu Družba. Informace potvrdil ministr průmyslu a obchodu Lukáš Vlček (STAN). Nedostatek ropy pro tuzemské potřeby to podle něj ale nehrozí. Společnost MERO ČR, jediný přepravce ropy do Česka potvrdila, že událost operativně řeší. Jak dodává, díky státním hmotným rezervám je možné krátkodobý výpadek ropy a ropných produktů nahradit až po dobu 90 dní.