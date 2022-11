Česko se může do dvou let zbavit závislosti na ruské Družbě, získá víc ropy z Transalpinského ropovodu

Parametry a vůbec celý záměr museli odsouhlasit všichni vlastníci ropovodu TAL, tedy koncerny jako OMV, Shell, ExxonMobil či ENI. Na svém zasedání v Rakousku jednomyslně schválili projekt na zvýšení kapacity tohoto už téměř zaplněného ropovodu, na nějž se u bavorského Ingolstadtu napojuje český ropovod IKL.

Zvýšení kapacity o minimálně čtyři miliony tun ročně, které zaplatí státem ovládaná společnost MERO sumou přes miliardu korun, umožní od roku 2025 plně nahradit dovoz ropovodem Družba.

Úspěch českých vyjednavačů a odborníků z MERO už potvrdil premiér Petr Fiala. Náklady na technické úpravy, které zvýšení kapacity umožní, jsou odhadovány na 1,2 až 1,6 miliardy korun. „Tyto úpravy budou realizovány zhruba do dvou let,“ řekl Fiala.

Už teď se společně s vedením ropovodu TAL intenzivně připravuje výběr dodavatele. „Z předběžných studií vyplývá, že nejdřív můžeme počítat se spuštěním rozšířeného provozu v prvním kvartálu 2025, ale reagovali jsme, že to je pozdě. My to musíme mít opravdu k 1. lednu 2025. Přitlačili jsme na pilu, na projektanta a podobně, a všechna opatření se nyní chystají tak, aby náš termín klapl,“ vyjádřil se generální ředitel MERO Jaroslav Pantůček.

MERO, které má v TAL od roku 2012 vlastnický podíl pět procent, připravovalo projekt a studii proveditelnosti už několik měsíců. TAL dopravuje ropu z tankerů na 750 kilometrů dlouhé trase z italského přístavu Terst přes Rakousko až do německé rafinerie v Karlsruhe a na cestě zásobuje i český IKL (Ingolstadt–Kralupy–Litvínov).

Ten má sice kapacitu dostatečnou pro zásobování celého Česka, dosud se dělí o celkový roční dovoz sedm milionů tun ropy s Družbou v poměru půl na půl, ale „špuntem“ je právě TAL, do nějž se zatím celá náhrada za Družbu nevejde.

Zástupci MERO verdikt ostatních vlastníků TAL očekávali s napětím. Souhlasit s českou investicí do modernizace čerpadel na trase přes Itálii, Rakousko a Německo museli všichni partneři MERO. Jde konkrétně o společnosti OMV (podíl 32 %), Shell (19 %), Rosněfť (11 %), ENI (10 %), C-Blue (10 %), ExxonMobil (7,5 %), Connoco (3 %), Total (2 %).

Projekt přitom nemá pro dopravu ropy přes Alpy jen výhody. Vyšší odběr ropy z tankerů pro Česko způsobí všem podílníkům ropovodu TAL i vyšší náklady kvůli očekávanému delšímu čekání tankerů ve vytíženém Terstu.

V současnosti odbaví už tak zaplněný přístav na 400 tankerů ročně, po navýšení přepravy pro Česko to bude o zhruba 50 víc. Za čekání přitom musejí odběratelé ropy platit vysoké částky. Česko, respektive státní provozovatel ropovodů MERO, ale přesto souhlas k rozšíření kapacity od ostatních majitelů TAL získalo.