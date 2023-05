Vláda nevede dialog s průmyslem, říká Bohdan Wojnar. Kritizuje, jak se v oboru mění daně a krátí dotace

Lidovky.cz: Co říkáte na balíček vládních opatření?

Rozumím urgenci řešit velmi nebezpečný trend veřejných financí. To opravdu nemá jednoduché řešení. Hlavně mě ale velmi mrzí, že vláda nedokáže vést dialog se Svazem průmyslu a dopravy. To je z mého pohledu neakceptovatelné. Chtěl bych v tomto směru zásadní změnu. Hraje se tu i o budoucnost tohoto státu. Zásadní je neprovrtat si loď průmyslu, ve které jako země jedeme. Chápu, že se řeší protidluhová a protiinflační opatření, ale z pozice svazu nesmíme zapomínat na samotný růst.

Lidovky.cz: Má se zvýšit i daň z příjmu u firem.

Svaz průmyslu před jejím zvýšením nedávno varoval, protože by se snížila konkurenceschopnost Česka. Polsko by pak vycházelo lépe. Není trochu smutné, když konkurenceschopnost země stojí na sazbě daně? Je špatně, že se svaz dozvídá o opatřeních z médií. Očekával bych, vzhledem k tomu, jaké máme mezery v efektivitě veřejné správy, že se provedou opatření v tomto směru dřív, než se sáhne na firemní daně. Pokud už se takto stát rozhodl, tak by si měl být jistý, že to nepodváže růst. Zvýšení korporátní daně určitě není prorůstové opatření. Průmysl byl zase vynechán ze hry. Bylo by dobré bavit se s průmyslem o dopadech. A to nejen o dopadech v rozpočtu, ale i o dopadech na konkurenceschopnost, na zaměstnanost. Zkrátka se opomíjí debata s průmyslem. To je velmi nebezpečné.

Lidovky.cz: Byli byste i pro zvýšení sazby daně, pokud by stát přišel s kroky, které zvýší konkurenceschopnost v jiných oblastech?

To bychom museli být nejprve součástí dialogu, a ne že by nám to jen bylo oznámeno.