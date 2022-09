„Řval jsem vzteky či možná smíchy.“ Majitel Koh-i-nooru by zestátnil ČEZ a zdanil mimořádné zisky

Jméno Koh-i-noor není spojeno jen s výrobou tužek a příbuzného sortimentu. Pod jeho křídla patří i výroba pro automobilky či zdravotnictví, strojírenská a energetická divize, hotelový a realitní byznys. Majoritní vlastník Vlastislav Bříza starší v poslední době přikoupil ještě zemědělské družstvo, protože do jeho majetku patřila také bioplynová elektrárna.

Lidovky.cz: Jak se v současné více než náročné době daří vašemu byznysu? Holding Koh-i-noor má mnoho divizí zcela rozdílného zaměření a zaměstnává 2,4 tisíce lidí.

Nejsem kapitán italského původu, abych jako první utekl z paluby. I když je bouřka, loď se potápí, stále musíte vyřvávat, že pořád plujete, že moře je jasné a že máte směr. Nemáte-li směr, tedy nevíte, co máte dělat, tak je to konec. A ještě jedna věc. Že přijdou problémy a je třeba se na to připravit, jsem říkal už před více než půlrokem. A i když to moc nenašlo odezvu, a navíc je mi občas vytýkáno, že se pletu do mikromanagementu, na nějž mám lidi, udělal jsem některá opatření. Zafixoval jsem kontrakt na dodávky elektřiny. Takže máme zajištěný relativně levný proud ještě na další dva roky. Ale i tak ke mně chodí náš energetik několikrát týdne.