Vyšší DPH by měla cílit na zbytnosti, jako je třeba pivo. Jinak padne na sociální dávky, míní ekonom

Lidovky.cz: Na veřejnost se dostaly návrhy ministerstva financí na úpravy sazeb daně z přidané hodnoty (DPH). Pokud by návrh zůstal ve stávající podobě, jaké dopady by měl na vývoj inflace?

Efekt by byl dvojího druhu. V prvním okamžiku – tehdy, kdy by zvýšení DPH vstoupilo v účinnost – by inflaci čistě mechanicky navýšilo. Lze totiž očekávat, že obchodníci růst DPH do značné míry přenesou na zákazníky.

Zároveň ale platí, že zvýšení jakýchkoliv daní, i DPH, chápeme jako fiskální restrikci, přiškrcení ekonomiky úspornější rozpočtovou politikou.

Inflace nastává tehdy, když je v ekonomice příliš mnoho peněz na příliš málo zboží. Stát teď do ekonomiky každý rok přilévá až 300 miliard korun deficitu, čímž inflaci přiživuje. Upraví-li vláda DPH a lidem tak „sebere“ 25 miliard navíc, o které sníží vlastní deficit, sníží tím množství peněz v oběhu a zapůsobí proti inflaci. Celkově by se tak jednalo o protiinflační opatření, byť zvláštně zacílené.

Lidovky.cz: Jak by změny DPH ovlivnily vývoj ekonomiky? Nepopostrčily by nás do skutečné recese?

Zkrocení tak divoké inflace, jakou nyní zažíváme (v únoru činila 16,7 procenta – pozn. red.), aniž by zároveň došlo k propadu ekonomiky do recese, by v historickém kontextu bylo nevídané.

Bohužel jediným známým skutečně fungujícím receptem proti inflaci je úmyslné ochlazení ekonomiky centrální bankou v podobě zvýšení úrokových sazeb anebo vládou prostřednictvím méně štědré rozpočtové politiky.

Zvýšení daní tak sice rozhodně je krůčkem směrem k hlubšímu ekonomickému poklesu, to je ovšem spíše smyslem celého boje proti inflaci, nikoliv jeho vedlejším efektem. Probíraný návrh ohledně změn DPH není tak přísný, aby způsobil ekonomice velké škody.

Vít Hradil

Lidovky.cz: Na koho by takové změny dopadly nejcitelněji?

To mám za vůbec nejpodivnější aspekt navrhované úpravy DPH. Zatímco třeba návrat daně z příjmů na úroveň před zrušením superhrubé mzdy (v roce 2020 schváleno hlasy poslanců ANO, SPD a ODS – pozn. red.), který vláda zatvrzele odmítá, by se dotkl zejména středně- a vysokopříjmových obyvatel, navrhované zvýšení DPH by naopak více dopadlo na nízkopříjmové.

To je problematické i kvůli tomu, že část těchto domácností by stát nakonec musel ze své druhé kapsy dotovat všemožnými sociálními dávkami, aby je ochránil před hmotnou nouzí.

Pokud by při úpravách DPH alespoň cílil výhradně na zbytné zboží a služby – třeba na navrhované točené pivo – šlo by to ještě do jisté míry pochopit. To ale nelze říci například o vodném a stočném či teplu, což je dle různých zpráv ve hře.

Lidovky.cz: Mohou eventuální změny DPH způsobit pokles zájmu domácností o některé služby?

Vyšší cena logicky povede k nižšímu zájmu ze strany zákazníků, ale tím bych se netrápil. Zařazení konkrétních skupin zboží či služeb do snížené sazby DPH mnohdy nesleduje žádnou ekonomickou logiku a jedná se primárně o úlitby politiků konkrétním voličským skupinám.

Z ekonomického pohledu nelze vysvětlit, proč by točené pivo či návštěva fotbalového zápasu měla být méně daněna než jakýkoliv jiný nápoj či společenská aktivita. Právě větší sjednocení daně z přidané hodnoty považuji za nejsvětlejší moment celého, jinak velmi problematického návrhu.