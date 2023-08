Švejnar: Inflaci živí firmy, základy byly položeny před válkou na Ukrajině. Vláda proti jejich nadměrným ziskům nezakročila

Jan Švejnar Česko-americký ekonom a vysokoškolský učitel se narodil v Praze. S rodiči a sestrou emigroval v roce 1970 do USA. Vystudoval ekonomii na Cornellově univerzitě a následně získal titul Ph.D. na Princetonské univerzitě.

V roce 1991 založil na Karlově univerzitě CERGE-EI, kde dodnes působí jako předseda Výkonného a dozorčího výboru. Je rovněž ředitelem think tanku IDEA a Centra pro globální hospodářskou politiku na Kolumbijské univerzitě v New Yorku.

V roce 2008 neúspěšně kandidoval na funkci prezidenta České republiky.