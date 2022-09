Cenový strop má pomoci, ale i motivovat k šetření energiemi. Proto je vyšší, říká Fialův poradce

Lidovky.cz: Proč jsou ceny elektřiny a plynu vládou zastropovány na částkách, jaké jsou – tedy šest korun za kilowatthodinu elektřiny a tři koruny v případě plynu?

Pro stanovení výše stropu je důležitý dopad do rozpočtu. Aby to stát ufinancoval. A zároveň musí jít o částku, kterou domácnosti a podniky budou ještě schopny uhradit. S ohledem na to, že se tak změnila situace za poslední rok, nebylo možné se dostat (výší stropu) na úroveň cen, které platily před rokem či před dvěma lety, kdy situace na trhu byla úplně odlišná.

Lidovky.cz: To je důvod, proč částka zastropování není nižší?