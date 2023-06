V zemi se totiž potýkají s vysokými cenami způsobenými nejen inflací, ale i přechodem na euro. Zdražily především produkty každodenní spotřeby – chléb, káva či pivo, ovoce a zelenina i hygienické prostředky. Ceny jsou v průměru o pět až deset procent vyšší, třeba potraviny zdražily až o 20 procent. Vybraný proviant dokonce ještě více.

„Například čerstvá zelenina v březnu zdražila o 20 procent, což je její nejvyšší meziroční nárůst za posledních 15 měsíců. Rekordmany jsou vejce s tempem růstu 63 procent,“ říká Saša Jokič, spolupracovník serveru Lidovky.cz v Chorvatsku. Navíc se dá podle něj očekávat, že se začátkem turistické sezony se ceny ještě zvednou.

Podle mluvčího cestovní kanceláře Nev-Dama Jana Bezděka zdražilo i ubytování. A to o trochu více než třeba v Řecku či Španělsku – zhruba o 10 až 12 procent. To potvrzují i ostatní oslovené cestovní kanceláře. „V nejnavštěvovanějších oblastech to může být i o něco více. To je dáno situací na trhu, vysoká poptávka žene ceny vzhůru,“ podotýká mluvčí Čedoku Kateřina Pavlíková.