Nezmrzli jsme a to Moskvu zaskočilo. Skutečně věřila, že má Evropu v hrsti, říká energetický zmocněnec Bartuška

Lidovky.cz: Čekal jste, když před rokem Rusové zaútočili na Ukrajinu, že se do roka dokážeme obejít bez energií z Ruska? A že ceny přitom klesnou na předválečnou úroveň?

Věřil jsem, že se Evropa zvládne obejít bez ruské ropy a plynu, i když to bude složité. Před rokem jsem říkal, že nás čekají tři složité zimy. Zatím jsme úspěšně zvládli tu první, ještě není všemu konec. Ale zvládneme to. O tom jsem byl přesvědčen tehdy a jsem i teď.

Lidovky.cz: Jaká rizika máme ještě před sebou?

Hlavně rizika geopolitická, protože se evidentně ve světě začaly dít věci. Nejenom v Evropě, ale především mimo Evropu se dnes odehrávají události, které na nás mohou mít dopad ještě v mnoha dalších oblastech. Celkově se počínaje covidem v roce 2020 ve světě něco láme a my ještě zdaleka nevidíme, co všechno se změní.

Lidovky.cz: Co máte na mysli?