Na loňský rok měla minulá vláda schválený schodek ve výši 241 miliard. Ten byl podle Schillerové překročen, sdělila v neděli v Událostech na ČT. Více výsledky odmítla komentovat s tím, že více může říct až v úterý.
Náznakem, že se předchozí vláda do schodku nevejde, byl už listopadový výsledek. Tehdy státní rozpočet skončil deficitem ve výši 232,4 miliardy korun. Do konce roku tak zbývalo jen pár miliard.
„Listopadová čísla státního rozpočtu potvrzují, že letošní plán je pod výrazným tlakem. Schodek se během jediného měsíce prohloubil o téměř 50 miliard,“ uvedl analytik poradenské společnosti PwC Dominik Kohout.
Podle něj jsou výrazným faktorem, který schodky prohlubuje, stoupající náklady na obsluhu státního dluhu, který do konce listopadu dosáhl 86 miliard korun, což bylo o 11,7 miliardy více než před rokem. „Tento trend zvyšuje zranitelnost rozpočtu vůči úrokovým nákladům a omezuje prostor pro investice,“ vysvětlil Kohout.