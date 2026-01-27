Podle šéfky státní kasy rozpočet v rozporu se zákonem není, protože současná pravidla o rozpočtové odpovědnosti neřeší situaci, která s letošním rozpočtem nastala. „Jako právník a jako člověk, který roky pracoval na ministerstvu financí, jsem názoru, že zákon porušen nebyl. Výdajové rámce se počítají podle pravidel rozpočtové odpovědnosti. Tam se hovoří o řádném rozpočtovém procesu, který ale neřeší situaci vrácení rozpočtu v prvním čtení, která nastala s letošním rozpočtem. Tato úprava tam chybí. Takže jsem přesvědčena, že zákon nebyl porušen,“ řekla na tiskové konferenci po jednání vlády Schillerová.
Ekonomové s interpretací ministryně nesouhlasí. Navržený schodek totiž skutečně je vyšší, než si žádají platná pravidla rozpočtové odpovědnosti. Podle nich by měl schodek na letošní rok činit maximálně 237 miliard. Předchozí vláda sice navrhovala schodek ve výši 286 miliard, ale vyšší schodek ji dovoloval nárůst výdajů na obranu a půjčka na dostavbu Dukovan. Tyto výdaje se totiž do zákonem daného limitu nepočítají. Kabinet Andreje Babiše ovšem ani s jedním z těchto výdajů ve svém rozpočtu nepočítá.
„Za mě je to legislativní klička, kterou vláda využila. Jde o faktické porušení tuzemských rozpočtových pravidel a ducha zákona, který usiluje o odpovědné veřejné finance,“ uvedl pro iDNES.cz hlavní ekonom Patria Finance Dominik Rusinko.
Jako zemi, kde se nerespektují zákony, označil Česko kvůli porušení rozpočtových pravidel Michal Skořepa, který je hlavním ekonomem České spořitelny a také předsedou výboru pro rozpočtové prognózy. „Pokud se vláda rozhodne poslat do sněmovny návrh s deficitem překračujícím zákonný limit, říká tím, že Česko není země, kde vládne zákon a kde se stát chová stabilně a předvídatelně. Dále říká, že nedodržovat zákony je přijatelné, stačí si najít nějaké vlastní vysvětlení. To může zhoršit například disciplínu při placení daní,“ uvedl na dotaz iDNES.cz Skořepa.
Sankce za porušení pravidel ale vládě žádná nehrozí. „Zákonodárce zkrátka předpokládal, že vláda nebude porušovat zákony. Není nikdo, kdo by sankci mohl vymáhat,“ vysvětlil hlavní ekonom společnosti Investika Vít Hradil.
Pro příští rok nastavují rozpočtová pravidla ještě užší mantinely: Zatímco letos povolují maximální strukturální schodek ve výši 1,75 procenta hrubého domácího produktu (HDP), v roce 2027 už je to pouze 1,25 procenta HDP. V dalších letech zákon omezuje strukturální schodek dokonce jen na jedno procento HDP.
S tím už si ale možná vláda hlavu lámat nebude muset. Navrhuje totiž, aby tuzemská pravidla nahradila evropská legislativa. Ta zatím fungující limity vypíná a přichází s novými o něco měkčími. Účinnost je v zákoně navržena od roku 2027.
Kolik přesně by s novými pravidly schodek na příští rok mohl činit, zatím není jasné. Ministryně Schillerová ale připustila, že evropská pravidla jsou o něco méně přísná než ta česká. „Je to hodně technický zákon, bude potřeba ještě spočítat, co to bude umožňovat. Větší flexibilitu to ale pravděpodobně přinese, hlavně v příštím roce, kdy jsou naše pravidla dost přísná,“ dodal Hradil.
Nebezpečná budoucnost
Narůst schodku oproti povoleným 237 miliardám českou ekonomiku podle Hradila v příštím roce nijak neohrožuje, do budoucna už to ale problém je. „Sledujeme obrat trendu. Přesvědčovali jsme občany, že není normální počítat deficit ve stovkách miliard, ale v desítkách. Byla tu snaha vrátit se k normálu, která se dnes otáčí. To nebezpečné je. Na tento trend totiž navážou další rozpočty. Je to potenciálně nebezpečná cesta,“ varuje Hradil. „Stát nezbankrotuje kvůli jednomu rozpočtu, ale zbankrotuje, protože si zvykl, že se může financovat tímto způsobem,“ uzavírá Hradil.
Ekonom Rusinko upozornil, že vláda kupí vysoké deficity v době dobrého ekonomického růstu, což by se dít nemělo. „Ekonomiku nyní stimulujeme dalším dluhem, i když to nepotřebuje. Měli bychom se spíš snažit připravit na problémy, které přijdou ve 30. letech,“ dodal.
Kolem roku 2030 bude Česko čelit dopadům stárnutí obyvatel, což zatíží jeho důchodový systém.
Podle hlavního ekonoma investiční skupiny DRFG Martina Slaného není případný střet se zákonem až takový problém, vláda by ale podle něj měla říct, jak bude plánovat výdaje v příštích letech a tento plán považovat na nepřekročitelný. „To, co má vláda v rukou, jsou výdaje, a na ně by si měla stanovit pravidla. Tohle by měli po ministryni chtít Motoristé, kteří se tváří, že jsou rozpočtově zodpovědní,“ míní Slaný s tím, že už loňský rozpočet se kvůli nesrovnalostem dostal do střetu s rozpočtovými pravidly. „Předcházející vláda transparentnost i kredibilitu přípravy rozpočtu podkopávala,“ dodal.
Rozpočet odpovídá realitě
Ministryně Schillerová na tiskové konferenci zdůraznila, že její rozpočet odpovídá realitě. To potvrdil i Výbor pro rozpočtové prognózy. Vládní predikce očekává, že vybere letos víc na skoro všech typech daní. Nižší má být výnos pouze na daních od firem, protože končí daň z neočekávaných zisků, takzvaná windfall tax.
To je otočka oproti rozpočtům, které sestavovala vláda Petra Fialy. Té totiž odborníci v čele s Národní rozpočtovou radou vyčítali, že rozpočtuje mimo realitu. Obavy se nakonec přetavily v realitu – bývalá vláda překročila schválený schodek rozpočtu na rok 2025 o desítky miliard.
Schodek prohloubily právě položky, které čelily kritice. Šlo například o nadhodnocené příjmy z emisních povolenek, výdaje na regionální školství či sociální dávky. Úřadující ministryně Schillerová k tomu dodala, že rozpočet pokazilo také nízké čerpání peněz z Evropské unie. Podle hlavního ekonoma XTB Pavla Peterky však peníze z EU za loňský rok teprve dorazí.
„Loňský schodek je trochu zavádějící, protože v něm chybí zhruba 40 miliard z EU, které mají zpoždění. Nepřišly loni, ale letos pravděpodobně přijdou. Ve vyjádření ministerstva je uvedeno, že po očištění o příjmy a výdaje činil loňský schodek 249,9 miliardy. Předpokládám, že nová vláda tyto peníze použije, čímž se jí schodek podaří aspoň na papíře snížit,“ upozornil Peterka.
Pochybnosti ovšem panovaly i ohledně návrhu minulého kabinetu na letošní rok, který schodek spočítal na 286 miliard.
Česko v provizoriu
Sněmovna má návrh rozpočtu začít projednávat 11. února a v závěrečném čtení ho schvalovat přesně o měsíc později 11. března. To znamená, že rozpočtové provizorium, které v Česku začalo 1. ledna, ještě nějakou chvilku potrvá.
Během provizoria smí vláda utratit každý měsíc pouze dvanáctinu rozpočtu z minulého roku. I během provizoria ale musí dál hradit povinné výdaje, jako jsou například všechny druhy důchodů nebo platy státních zaměstnanců.
„Bohužel se ukazuje, že termín voleb je nešťastný. Systémově není možné, aby si nová vláda převzala rozpočet od té minulé. Tam je pak otázka, jak dlouho jste ochotni držet rozpočtové provizorium. Za mě provizorium není žádná katastrofa. Než spěchat s tím, aby byl rozpočet co nejdřív sestaven, klidně bych do rozpočtu víc sáhl,“ shrnul ekonom Slaný.