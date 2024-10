Schodek 181,7 miliardy. Ministerstvo zveřejnilo hospodaření za tři čtvrtletí

Celkové státní výdaje v září proti loňsku vzrostly o 0,6 procenta. Rostly například ty na obsluhu státního dluhu, důchody, zdravotní pojištění, nákupy resortu obrany nebo výzkum a vývoj.

Vyšší byly také výdaje na příspěvek na bydlení (2,1 miliardy), podporu v nezaměstnanosti (1,8 miliardy) nebo nemocenskou (1,7 miliardy). Naopak klesla výplata rodičovského příspěvku, a to o 1,5 miliardy. Čerpání ostatních dávek podle ministerstva prozatím nevybočuje od standardního vývoje předchozího roku.

Příjmy státního rozpočtu pak byly na konci září o 0,6 procenta vyšší než před rokem. Z pojistného příjmy vzrostly o 46,5 miliardy a čistě daňové příjmy se zvýšily o 21,1 miliardy korun.

Schodek navýší povodně

Kvůli zářijovým povodním vláda požádala o novelizaci letošního státního rozpočtu a možnost zvýšit schodek o 30 miliard korun. Celkový letošní schodek by se tak měl prohloubit na 282 miliard. O jeho navýšení v úterý jedná Sněmovna.

„Pomoc bude směřovat občanům a firmám a samozřejmě krajským a obecním rozpočtům. Do 20. října mají kraje čas na sčítání povodňových škod. My už nyní připravujeme nástroje na jejich řešení a pak už pouze určíme alokace na likvidaci škod do podpůrných dotačních programů jednotlivých ministerstev. Nemůžeme občanům a firmám říct, aby si počkali na rozpočet příštího roku. Pomoc na obnovu musí do míst zničených povodní přijít co nejrychleji, proto také Sněmovna schvaluje novelu rozpočtu na tento rok,“ dodal ministr financí Zbyněk Stanjura.

Zářijový výsledek tak povodně téměř neovlivnily, výrazný růst povodňových výdajů se projeví v posledním kvartálů. „Snad uvidíme také růst výdajů kapitálových, které tradičně akcelerují koncem roku. Dosud totiž sledujeme meziroční pokles investic ze státního rozpočtu o čtrnáct procent, což sice odpovídá rozpočtovému plánu, ale zejména v dopravní infrastruktuře je absorpční kapacita pro další investice značná,“ zdůraznil Jan Brázda, partner PwC pro veřejný sektor.