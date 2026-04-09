Čtyři minuty předtím, než Artemis II vstoupila do historie vesmírného letu, se před kamerami kosmické lodi, které živě vysílaly misi NASA na Měsíc, pomalu vznášela sklenice s oblíbenou lískooříškovou pomazánkou.
Okamžik samozřejmě nemohl uniknout pozornosti milionů lidí, kteří záznam sledovali. Někteří uživatelé sociálních sítí označili moment za největší bezplatnou reklamu v historii. Jiní mu dali nálepku nejnápaditějšího product placementu, jaký za poslední roky viděli, píše web časopisu People.
„Nutella právě získala snad nejodvážnější bezplatnou reklamu v celé lidské historii. Stačila k tomu jen nulová gravitace a velmi dobrý moment pro značku,“ zhodnotil virální moment Mario Nawfal, libanonsko-australský podnikatel a vlivná osobnost v obchodním světě.
„Vychutnáváme si sladké dobroty, zatímco naše posádka mise Artemis pořizuje úžasné snímky Měsíce!“ reagovalo na virální moment Kennedyho vesmírné středisko NASA na platformě X.
Tisková mluvčí NASA Bethany Stevensová ovšem následně upřesnila, že nešlo o produktovou reklamu. Dodala, že výběr jídla astronautů není nijak vázán na partnerství se značkami.
Houston, we have Nutella in space 🚀🌌! Tell us the one thing you'd bring into the cosmos for a chance to have your name written in the stars (or on a custom Nutella jar)✨ pic.twitter.com/A3pomiQVwx— Nutella (@NutellaUSA) April 7, 2026
I tak se však díky tomuto videu stala lískooříšková pomazánka ústředním tématem diskuse a získala takovou publicitu, jaké mnoho kampaní nedokáže dosáhnout.
Dál než jakákoli jiná pomazánka
Ačkoli je Nutella známá tím, že se obyčejně maže na vafle nebo palačinky, do vesmíru se dosud nikdy nedostala. Pouhou shodou okolností vznikla v témže roce 1964, kdy USA uskutečnily svou první úspěšnou měsíční misi s sondou Ranger 7.
Pro značku Ferrero, kam lískooříšková pomazánka spadá, byl neplánovaný marketingový moment odrazovým můstkem pro následné aktivity. „Je nám ctí, že jsme se dostali dál než jakákoli jiná pomazánka v historii,“ napsala Nutella svým 1,6 milionu sledujících na Instagramu, X a TikToku. Také upravila své profilové popisy na všech sociálních sítích sloganem: „Rozšiřujeme úsměvy až do vesmíru.“
Michael Lindsey, prezident a obchodní ředitel mateřské společnosti Nutelly, Ferrero North America, si moment také nemohl vynachválit. Sdělil portálu Fox News Digital, že společnost je v sedmém nebi z toho, že si nejlepší vesmírní průzkumníci na světě vybrali nejlepší pomazánku na světě.
Značka také v úterý vyzvala fanoušky, aby napsali, co by si sami vzali s sebou do vesmíru, a mohli tak vyhrát jedinečný dárek – sklenici Nutelly s vlastním jménem.
Nehledě na Nutellu jídelníček posádky mise Artemis II vyvolává na internetu stále bouřlivé reakce. S 189 položkami na jídelním lístku, včetně 58 tortill, kávy a dezertů jako dorty a sušenky, se jejich kulinářské dobrodružství pravděpodobně stalo ještě zajímavějším právě díky příloze v podobě oblíbené pomazánky.
Nutella na cestě do USA
Virální moment přišel pro značku v ten nejvhodnější moment. Není to ani měsíc, kdy Italská skupina Ferrero oznámila, že se chystá dobýt americký trh. Pomoci jí k tomu má nejen nedávná akvizice výrobce cereálií WK Kellogg, ale také třeba reklama na SuperBowlu.
Ferrero plánuje proniknout do amerických domácností hlavně s cereáliemi. Díky akvizici společnosti WK Kellogg za 3,1 miliardy amerických dolarů totiž italská firma získala značky jako Rice Krispies, Corn Flakes nebo Raisin Bran, napsala agentura Bloomberg.
„Akvizice společnosti Kellogg’s nám otevřela dveře na americký trh. Cereálie ve Spojených státech najdete v 90 procentech domácností. Pro potravinářskou firmu jako jsme my, je nesmírně důležité, aby na ně nezapomínala,“ uvedl pro Bloomberg Daniel Martinez Carretero, který je finančním ředitel společnosti Ferrero.
Italské firmě se daří. V posledních deseti letech se jí povedlo zdvojnásobit tržby a podnik je v segmentu sladkostí momentálně třetím největším na světě. Vstup na americký trh však je cestou k tomu, aby byl úspěch v dalších letech ještě výraznější.
Na jaře plánuje Ferrero na americký trh uvést i novou Nutellu s příchutí arašídů. Tento produkt italská skupina připravila přímo na míru americkým spotřebitelům. Američané totiž arašídy milují a Ferrero věří, že se tento výrobek stane v dalších letech běžnou součástí tamních domácností, uzavřel Bloomberg.